Pensión Mujeres Bienestar: depósitos para nuevas beneficiarias del 18 al 21 de noviembre

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A partir de este martes 18 de noviembre comenzará el primer depósito de la Pensión Mujeres Bienestar para las mujeres de 60, 61 y 62 años que realizaron su registro en agosto y que recibieron su tarjeta del Banco de Bienestar en octubre.

El apoyo económico es de 3 mil pesos bimestrales y tiene como meta fortalecer la autonomía económica de las mujeres en esta etapa de su vida, recordó en un comunicado la Coordinación de Programas para el Bienestar.

Actualmente ya son más de 2 millones 982 mil las mujeres de 60 a 64 años inscritas en el programa, entre nuevas incorporaciones y quienes ya recibían el apoyo por tener 63 y 64 años.

La inversión social destinada a esta pensión para los meses de noviembre y diciembre de 2025 asciende a más de 8 mil millones de pesos, recordó la dependencia federal.

Al cumplir 65 años, las beneficiarias serán integradas de manera automática a la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores, a fin de seguir respaldando su bienestar.

Calendario

A, B, C, D: Martes 18

E, F, G, H, I, J, K: Miércoles 19

L, M, N, Ñ, O, P, Q: Jueves 20

R, S, T, U, V, W, X, Y, Z: Viernes 21

?? Las mujeres de 60 a 64 años que se registraron en agosto a la Pensión Mujeres Bienestar recibirán su PRIMER PAGO durante esta semana.



Beneficiarios

En la conferencia mañanera del lunes, la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, resaltó que los Programas para el Bienestar llegan a un número histórico de 18 millones 494 mil 201 beneficiarios mediante una inversión social de 99 mil 183.7 millones de pesos:

13 millones 232 mil 13 son derechohabientes de la Pensión para el Bienestar de las Personas Adultas Mayores

1 millón 614 mil 18 de la Pensión para el Bienestar de las Personas con Discapacidad

256 mil 301 del Programa para Madres Trabajadoras; y 409 mil 647 de Sembrando Vida.