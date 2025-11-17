Salinas Pliego escala pleito contra 4T y ahora critica la "brutal represión" en la marcha del sábado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Promotor destacado de las manifestaciones organizadas en diversas ciudades del país el pasado 15 de noviembre, el multimillonario Ricardo Salinas Pliego publicó hoy un panfleto donde denunció la "brutal represión" de la marcha por parte de la policía capitalina y vituperó contra la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, a quien se refirió como "la encargada de despacho en Palacio Nacional".

"Son seres despreciables, sigan cobrando mientras puedan, porque el circo está por terminar", sostuvo el magnate en un párrafo dedicado a los periodistas, y en una evidente escalada del tono de su pleito contra el gobierno federal a raíz de la decisión de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de validar los créditos fiscales de más de 48 mil millones de pesos que el Servicio de Administración Tributaria (SAT) determinó a sus empresas hace más de una década.

En un largo mensaje dirigido al "pueblo de México" y difundido en sus redes sociales, el presidente de Grupo Salinas expresó su repudio a la llamada Cuarta Transformación --a la que tachó de "gobierno sordo, ciego e intolerante" y a cuyos integrantes acusó de ser "poderosos enfermos de dinero, encubridores de corruptos y perseguidores de disidentes"--, elogió la "fuerza colectiva" de quienes marcharon, despotricó contra los "'periodistas' a sueldo que ocultan los problemas del país", y terminó con una arenga para "corregir" el rumbo del país, que según él necesita un "cambio profundo".

Al discurso político anti "comunistas" y "zurdos de mierda" que empezó a adoptar después de romper con el expresidente Andrés Manuel López Obrador --ya por el tema de impuestos--, Salinas Pliego agregó hoy una narrativa que retrata al gobierno de Morena como represor, y que lo coloca a él como parte de un movimiento al que "temen porque saben que tienen razón".

Aprovechando los escándalos recientes que han manchado a cuadros de Morena, y los asesinatos de figuras empresariales y políticas como del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, el empresario aseveró que los "muchos miles" de manifestantes tienen una exigencia "legítima y urgente".

"No podemos permitir que el gobierno siga siendo cómplice del crimen organizado y sus extorsiones, desapariciones y homicidios que hieren a las familias mexicanas. Mucho menos podemos aceptar el asqueroso enriquecimiento ilícito de familiares, funcionarios y legisladores que han traficado influencias, repartido contratos y entregado la seguridad de sus estados a criminales. No es normal vivir sumidos en la inseguridad, la violencia y la corrupción", sostuvo el dueño de TV Azteca.

En su suerte de manifiesto, el empresario advirtió que México enfrenta un "riesgo autoritario" similar al que emprendieron "Chávez, Maduro, Castro y Stalin", es decir, "temiendo al pensamiento crítico y destruyendo libertades", pero se presentó como parte del cambio de rumbo: "hay esperanza porque con la fuerza de quienes trabajan y piensan en libertad podemos corregirlo", escribió el magnate, en línea con su campaña para posicionarse como posible contendiente de las oposiciones a la elección presidencial de 2030.