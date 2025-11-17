Se desplaza el frente frío 15 y provocará lluvias fuertes el martes en los siguientes estados

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El desplazamiento del frente frío 15 provocará el martes descenso de temperaturas y lluvias y vientos fuertes, adelantó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) detalló que casi una veintena de estados tendrán temperaturas de entre -10 a 5 grados en su pronóstico del 18 de noviembre.

Durante la noche del lunes y madrugada del martes, un nuevo frente frío (número 15) se aproximará al noroeste del país en interacción con una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), chubascos en Sonora y lluvias aisladas en Baja California Sur.

A su vez, se prevé descenso de las temperaturas y vientos fuertes en el noroeste de México, previéndose la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y sierra norte de Sonora.

Por otra parte, una línea seca sobre Coahuila en interacción con el frente frío número 14, sobre la frontera norte del territorio nacional y con la corriente en chorro subtropical, generarán fuertes rachas de viento en el norte y noreste del territorio nacional; así como lluvias aisladas en Tamaulipas.

Asimismo, se prevé que al finalizar el lunes, dicho sistema frontal se desplace hacia Texas y deje de afectar al país.

Canales de baja presión en el occidente, sur y sureste mexicano, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Oaxaca (sur) y Chiapas (centro, este y sur), chubascos con descargas eléctricas en Michoacán, Guerrero, Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Puebla (regiones Valle Serdán, Angelópolis y Tehuacán-Sierra Negra) Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; así como lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Morelos.

Finalmente, en el resto del territorio mexicano, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, prevaleciendo ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas.

Las lluvias mencionadas a partir de fuertes estarán acompañadas con descargas eléctricas, y podrían reducir la visibilidad en tramos carreteros, originar encharcamientos, deslaves e inundaciones, y el incremento en los niveles de ríos y arroyos.

Lluvias fuertes y caída de nieve o aguanieve

Para el lunes, el frente frío 15 se desplazará sobre el noroeste del territorio nacional en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja california (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua; previéndose la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.

Además, descenso de temperatura, vientos muy fuertes a intensos en el noroeste del país; pronosticándose rachas de viento 60 a 80 kilómetros por hora en Baja California, Sonora y Chihuahua.

Por otro lado, una línea seca sobre Coahuila en interacción con la corriente en chorro subtropical y un canal de baja presión, ocasionarán fuertes rachas de viento en el norte y noreste del país; pronosticándose rachas de viento de 40 a 60 km/h en Coahuila, Durango, Nuevo león y Tamaulipas, así como lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Canales de baja presión sobre el interior y el sureste del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, originarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur); así como lluvias y chubascos en estados del occidente, centro, sur y sureste de la República Mexicana, además de la península de Yucatán.

Finalmente, en el resto del país, predominará cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia.

Asimismo, continuará el ambiente frío a muy frío durante la mañana y noche sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Valle de México

En el transcurso de la mañana, se pronostica cielo con nubosidad dispersa, ambiente frío a fresco en la región, y en zonas altas del Valle de México ambiente muy frío con heladas. Por la tarde se prevé ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con intervalos de chubascos en el Estado de México y lluvias aisladas en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 24 a 26 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 1 a 3 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento del este y sureste de 5 a 15 km/h con rachas de hasta 30 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el martes 18 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte y centro), Sonora (noroeste y norte), Guerrero (centro y sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California Sur, Chihuahua, Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (regiones, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Sinaloa, Jalisco, Colima, Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México y Puebla.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California y norte de Sonora.

Pronóstico de temperaturas para el martes 18 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Morelos y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el martes 18 de noviembre: