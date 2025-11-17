Se desploma avioneta con cinco personas a bordo que iba de Puebla a Guadalajara

MORELIA, Mich. (apro).- Una avioneta Piper Navajo, con placas de circulación XB-AXM, se desplomó la tarde de este lunes en la localidad de Villa Mendoza del municipio de Purépero; los cinco tripulantes (un hombre y cuatro mujeres) sobrevivieron al impacto, por lo que fueron canalizados a un hospital de Zamora.



La aeronave salió a la 13:30 de Puebla y se dirigía al aeropuerto de Guadalajara, cuando comenzaron a fallar los motores y fue el propio piloto quien reportó a los servicios de aéreos que realizaría un aterrizaje forzoso en Uruapan, pero no alcanzó a llegar al aeropuerto de este lugar y bajó abruptamente en el paraje mencionado.



De acuerdo con la información proporcionada por la Secretaría de gobierno del estado de Michoacán, todos los tripulantes sobrevivieron y fueron auxiliados a tiempo en el lugar del accidente, para después ser canalizados a un hospital, donde se encuentran estables.



La identidad de los pasajeros no fue proporcionada, pero según las autoridades, el incidente no tuvo relación alguna con la jornada de violencia que sufrió este lunes el estado de Michoacán en al menos 10 municipios de la entidad, a manos del crimen organizado.