SSC abre 18 carpetas de investigación a policías por presuntos abusos en Marcha de la Generación Z

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El titular de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) del Gobierno de la Ciudad de México (SSC), Pablo Vázquez, aseguró que la Marcha de la Generación Z fue infiltrada y dirigida por grupos con convocatorias explícitas para derribar vallas, ingresar por la fuerza a Palacio Nacional y generar destrozos.

Hasta el momento, dijo, se han recibido cuatro denuncias de ciudadanos agredidos durante la movilización, dos de ellas por parte de periodistas.

Vázquez detalló que se abrieron 18 carpetas de investigación en asuntos internos para indagar la actuación de los elementos policiacos.

En tanto, la Jefa de Gobierno, Clara Brugada, aseguró que instruyó a que se realice una investigación exhaustiva sobre la actuación de algunos elementos policiacos que pudieran haber cometido abusos contra manifestantes.

• Destacaron convocatorias que incitaban a la violencia.

La organización Artículo 19 documentó "al menos" 13 agresiones contra la prensa en las marchas que tuvieron lugar en varias ciudades del país el pasado 15 de noviembre. Seis ataques fueron reportados en la Ciudad de México, donde los enfrentamientos entre policías y manifestantes provocaron decenas de heridos; otros seis tuvieron lugar en Michoacán, y uno fue señalado en Jalisco.

Ximena Arochi, reportera de Proceso, fue agredida mientras documentaba el arresto de un manifestante.