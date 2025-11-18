Amplían fecha para tramitar la licencia permanente; este el nuevo plazo (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Jefa de Gobierno de la Ciudad de México anunció este martes 18 de noviembre que se extenderá durante todo el 2026 el periodo para tramitar la licencia para conducir permanente, que inicialmente tenía como fecha límite el 31 de diciembre de este año.

El gobierno de Brugada detalló en conferencia de prensa que las expectativas del gobierno fueron excedidas “tres veces lo esperado” respecto a la emisión de las licencias permanentes en 2025, lo que derivó en replantear el calendario de trámite.

Durante las últimas semanas, sacar una cita para hacer el trámite se complicó ya que el calendario aparecía sin disponibilidad en la página del gobierno habilitada para dicho trámite.

“Vamos a convocar a la ciudadanía a que programe con calma su trámite de licencia permanente, que estará todo el 2026?, señaló Clara Brugada.

"Estaremos implementando métodos últiles que agilicen el trámite", agregó Brugada.