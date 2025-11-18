Cinco personas mueren por incendio en antro; líneas de investigación: cobro de piso y narcomenudeo

PUEBLA, Pue., (apro) .- Cinco personas, entre ellas dos bailarinas, murieron a causa de un incendio que fue provocado la madrugada de este martes por grupos delincuenciales en el centro nocturno Lacoss, confirmó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Francisco Sánchez.

El funcionario informó que este ataque fue perpetrado por seis hombres que se transportaban en tres motocicletas, los cuales primero hicieron disparos contra el establecimiento y luego le prendieron fuego.

Indicó que hay dos líneas de investigación sobre las causas de este atentado, las cuales serían cobro de piso y narcomenudeo en ese antro, ubicado en la colonia Popular Coatepec, al sur de Puebla capital.

Las víctimas murieron por intoxicación de monóxido de carbono, y nueve personas más fueron trasladadas a hospitales al requerir atención médica.

Los fallecidos fueron identificados como Carmen Hortensia Luna Sánchez, de 21 años; Karen de 20 años, de nacionalidad cubana; Gerardo Hernández, de 55; José Alberto Ata Rodríguez, de 33, y Jesús Palestino López, de 43 años.

Los tres hombres eran meseros y las dos mujeres bailarinas que se disponían a retirarse del lugar, que ya había cerrado cuando llegaron los atacantes. Al disparar se metieron al establecimiento para protegerse, pero ya no pudieron salir cuando el lugar fue incendiado.

De acuerdo a testimonios, los autores de este ataque llegaron con garrafas de gasolina para lanzar el combustible sobre una camioneta estacionada a la entrada del lugar y sobre el propio establecimiento al que le prendieron fuego.