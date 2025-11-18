En siete días, Mesa de Seguridad detiene a 231 personas en Sonora

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Entre el 10 y el 17 de noviembre se realizaron 231 detenciones, así como el el aseguramiento de vehículos, cartuchos, cargadores y droga. Elementos del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, Secretaría de Marina, la Fiscalía General de la República (FGR), la Policía Estatal de Seguridad Pública (PESP) y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC) ejecutaron 105 órdenes de aprehensión y 21 órdenes de cateo.

Las detenciones se llevaron a cabo por autoridades que conforman la Mesa Estatal de Seguridad, en distintos hechos en Hermosillo, Empalme, Cajeme, Navojoa, Yécora, Álamos, Caborca, Altar, Nogales, Sonora, Guaymas, Puerto Peñasco , Agua Prieta, Benito Juárez y Sonoyta.

Se incautaron 96 vehículos; 25 armas; 652 cartuchos; 20 cámaras tipo “parásito” y 11 máquinas tragamonedas. En materia de narcóticos, se confiscaron 999 mil 565 dosis de diferentes drogas.

Las personas detenidas y el material asegurado fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal para su respectiva investigación.