Marcado descenso de temperaturas, chubascos y lluvias el miércoles por el frente frío 15

Al menos en cinco estados de prevé la caída de nieve o aguanieve, y en nueve hay alerta por heladas. Este es el pronóstico por entidad para el 19 de noviembre
Nacional
martes, 18 de noviembre de 2025 · 20:03

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío número 15 asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica provocarán el miércoles un marcado descenso de temperaturas, así como chubascos y lluvias fuerte, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

En cinco estados del país se pronostica la caída de nieve o aguanieve, mientras que una veintena de estado tendrá temperaturas de entre -10 y 5 grados este 19 de noviembre, pronosticó el organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

Durante la noche del martes y madrugada del miércoles, el frente frío número 15 asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, se desplazará sobre el noroeste del país, y las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte y centro) y Sonora (noroeste y norte), chubascos en Baja California Sur y Chihuahua, y lluvias aisladas en Sinaloa.

Además, marcado descenso de las temperaturas, viento con rachas de 60 a 80 kilómetros por hora en el golfo de California, Baja California y Sonora, viento con rachas de 40 a 60 km/h en Baja California Sur, viento con rachas de 30 a 50 km/h en Durango; así como oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en la costa occidental de Baja California.

También se mantienen las condiciones para la caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California y Sonora.

Por otro lado, una línea seca sobre el noreste del país en interacción con la corriente en chorro subtropical y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas y San Luis Potosí, así como fuertes rachas de viento de 30 a 50 km/h en las entidades mencionadas y con rachas de 60 a 80 km/h en Chihuahua.

Canales de baja presión sobre el interior de país, sureste mexicano y la península de Yucatán, en interacción con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, ocasionarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur), Oaxaca (suroeste) y Chiapas (oeste y sur), chubascos en Michoacán, Estado de México, Morelos, Veracruz (región Olmeca), Tabasco y Quintana Roo, y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Ciudad de México, Puebla, Campeche y Yucatán.

Para el resto del país, prevalecerá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, así como el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Condiciones para caída de nieve o aguanieve

Para el miércoles, el frente frío número 15 asociado con una vaguada polar y una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, recorrerá el noroeste y norte de México, y en interacción con las corrientes en chorro polar y subtropical, ocasionarán chubascos y lluvias puntuales fuertes, marcado descenso de las temperaturas, y rachas de viento fuertes a muy fuertes en las regiones mencionadas, con rachas de 60 a 80 km/h en Sonora, Chihuahua y Durango.

Además, prevalecerán las condiciones para la caída de nieve y/o aguanieve en sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, y durante la noche de este día y madrugada del jueves, se extenderán hacia el norte de Sinaloa y Durango.

Por otra parte, una línea seca sobre el noreste del país y el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán fuertes rachas de viento, lluvias y chubascos en la región mencionada, con lluvias puntuales fuertes en Coahuila (norte).

El ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, en interacción con canales de baja presión en el interior del país, sureste mexicano y península de Yucatán, ocasionará lluvias con chubascos en las regiones mencionadas, además del occidente, oriente, centro y sur, con lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (sur).

Finalmente, prevalecerá cielo despejado a parcialmente nublado y sin probabilidad de lluvia, además de ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región; ambiente muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México.

Por la tarde, ambiente templado a cálido, cielo medio nublado a nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México. La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 9 a 11 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 22 a 24 °C. Viento del este y noreste de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgo

  • Las lluvias fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.
  • Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.
  • Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el miércoles 19 de noviembre:

  • Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Sonora (norte y este), Chihuahua (norte y oeste), Sinaloa (norte), Coahuila (norte), Guerrero (sur) y Chiapas (sur).
  • Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Baja California, Baja California Sur, Durango, Nuevo León, Zacatecas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Veracruz (regiones Papaloapan y Olmeca), Tabasco, Oaxaca, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Tamaulipas, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Estado de México, Ciudad de México, Morelos y Puebla.
  • Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua, y durante la noche de este día y madrugada del jueves: sierras de Sinaloa (norte) y Durango (norte).

Pronóstico de temperaturas para el miércoles 19 de noviembre:

  • Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nuevo León, Tamaulipas, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).
  • Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Coahuila, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Querétaro, Hidalgo, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.
  • Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.
  • Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.
  • Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el miércoles 19 de noviembre:

  • Viento de 40 a 50 km/h con rachas de 60 a 80 km/h: Sonora, Chihuahua y Durango.
  • Viento de 20 a 35 km/h con rachas de 50 a 70 km/h: Zacatecas y San Luis Potosí, y de componente sur: Coahuila, Nuevo León y Tamaulipas.
  • Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 30 a 50 km/h: golfo de California, Baja California, Baja California Sur, Aguascalientes, Jalisco, Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; y de componente norte: Oaxaca (istmo y golfo de Tehuantepec).
  • Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de Baja California.
