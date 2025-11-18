Morena exhibe que joven convocante de marcha Gen-Z trabaja para el PAN

Edson Andrade, señalado por Morena por ser trabajador del PAN. Foto: @EdsonAndradeL y @LuisaAlcalde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Edson Saúl Andrade Lemus, el joven que se ha presentado como apartidista al convocar a la marcha de la “Generación-Z”, fue exhibido esta noche por la dirigente nacional de Morena, Luisa María Alcalde Luján.

A través de sus redes sociales, la líder morenista difundió la imagen de un contrato firmado por el PAN en febrero pasado con el mencionado Andrade Lemus, por un monto de 2 millones 106 mil pesos, dividido en 12 pagos de 175 mil 577 pesos.

El contrato fue signado entre el comité regional de la Ciudad de México y el mencionado como persona física, a quien se le contrató la “Estrategia digital y gestión de redes sociales para PAN CDMX”.

Por el PAN firma Óscar Agüero Zúñiga, como representante legal, aunque en el directorio oficial del PAN figura como Tesorero de dicho partido en la Ciudad de México.

Andrade Lemus fue el principal convocante a la marcha de la llamada “Generación Z” del pasado sábado 15 de noviembre que desembocó en el Zócalo capitalino, donde se dieron diversos disturbios y una intervención policiaca que ha sido objeto de polémica en estos días debido a que hay sectores que afirman fue un exceso de fuerza, mientras que la parte oficial insiste en acciones para garantizar la paz y la seguridad.

Hoy, al dar a conocer la información, Alcalde Luján expresó:

“Qué coincidencia, esto después de que el propio Jorge Romero Herrera señaló que a la oposición sólo le faltaba la violencia”.