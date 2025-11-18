“No va a ocurrir”, dice Sheinbaum sobre una intervención militar de EU en México

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una vez más, la presidenta Claudia Sheinbaum afirmó que “no va a ocurrir” una intervención de las fuerzas armadas de Estados Unidos en México para enfrentar a los narcotraficantes, como lo dijo el presidente de ese país, Donald Trump.

Después de que el republicano aseguró que no tendría problema con lanzar un ataque para evitar las cientos de miles de muertes en su país a causa del consumo de drogas, la mandataria mexicana reiteró el dicho: “No va a ocurrir”.

Agregó que “de hecho, después hubo una aclaración. Lo he mencionado muchas veces: En las pláticas que he tenido con el presidente Trump, telefónicas, él ha sugerido en varias ocasiones, o ha dicho: ‘Les ofrecemos una intervención militar de Estados Unidos en México, lo que necesiten para combatir a los grupos delictivos’”.

Redundó que se puede colaborar y ellos pueden ayudar con información que tengan, pero que su administración es la que opera en territorio mexicano y que no acepta una intervención de ningún gobierno extranjero.

“Se lo he dicho por teléfono, lo hemos dicho con el Departamento de Estado, con Marco Rubio, y ellos han entendido, tan es así que el entendimiento que tenemos con ellos es de colaboración y de coordinación.”

También afirmó que ha quedado claro que entre los puntos que se han puesto sobre la mesa son: el respeto a la soberanía, el respeto a la territorialidad y que hay colaboración y coordinación sin subordinación.

“Eso ha quedado muy claro. Después sacaron un comunicado de que, a menos que nosotros lo pidiéramos, ellos intervendrían. Y nosotros no lo vamos a pedir, y no lo vamos a pedir porque nosotros no queremos intervenciones de ningún gobierno extranjero”.

Dijo, de nuevo, que hay colaboración y hay coordinación, pero no hay subordinación y tampoco va a permitir una intervención.

“Ya lo dije: la última vez que Estados Unidos vino a México con una intervención, se llevó la mitad del territorio. Entonces, no es que no se quiera un apoyo; sí, pero no con tropas extranjeras, eso es otra cosa. Y vamos avanzando, además”.