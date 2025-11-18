SCJN condena la violencia y daños a su edificio durante marcha de la Generación Z

Marcha de la Generación Z en la CDMX. Foto: José Manuel Jiménez

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) condenó la violencia registrada en las inmediaciones de su edificio sede, mismo que sufrió daños durante la manifestación convocada por la llamada “Generación Z” el pasado 15 de noviembre.

A través de un comunicado, la Corte afirmó que reconoce y respeta plenamente la libertad de expresión, de reunión y manifestación y lamentó los daños ocasionados a su edificio ubicado en Avenida Pino Suárez.

Sin embargo, no emitió ningún pronunciamiento sobre las agresiones sufridas por civiles y periodistas por parte de elementos policiacos, mismas que fueron documentadas en vídeos y fotografías que circulan en medios de comunicación y redes sociales.

“El disenso es parte fundamental de una sociedad democrática y todas las voces —incluidas, especialmente, las de las y los jóvenes— contribuyen a la construcción de mejores condiciones para el país.

“No obstante, la Corte manifiesta su preocupación y condena las expresiones de violencia aislada registradas este día en sus inmediaciones, que incluyeron agresiones a elementos de seguridad, daños a las instalaciones e intentos de ingreso violento y no autorizado al edificio”, señaló la institución presidida por el ministro Hugo Aguilar Ortiz.

La SCJN afirmó que estos hechos de violencia desvirtúan el propósito legítimo de cualquier manifestación y consideró innecesario recurrir a esto para expresar un reclamo.

“Esta nueva integración de ministras y ministros ha mantenido abiertas las puertas al diálogo; por ello, resulta innecesario recurrir a la violencia para expresar un reclamo.

“El daño ocasionado afecta un espacio simbólico para la historia, la democracia y la justicia, cuyo fortalecimiento es tarea permanente de esta institución”, añadió.