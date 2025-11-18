Sheinbaum confirma ataques del CJNG contra el Ejército en Michoacán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum confirmó que los ataques contra miembros del Ejército en puntos carreteros de Michoacán son del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG)

El grupo delictivo reaccionó a los operativos del Plan Michoacán en la entidad para las detener a Ángel Chávez Ponce, “El Camaleón”, líder de una célula de esa organización criminal.

Esta mañana el gabinete de Seguridad dio detalle a la mandataria federal sobre los hechos:

Hubo una agresión de parte de este grupo delictivo a miembros del Ejército, y derivado de eso se dio toda esta circunstancia. Pero ya lo puede informar con más detalle el gabinete de seguridad”.

Los actos violentos se dan después del anuncio del Plan Michoacán en el que la Defensa Nacional informó una estrategia de contención o encapsulamiento de grupos criminales en la misma entidad.