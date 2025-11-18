Solicitan medidas precautorias a Cofepris para suspender las Caravanas Navideñas Coca-Cola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-??La organización social El Poder del Consumidor presentó una denuncia ante la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris) para solicitar, como medida precautoria, la suspensión y cancelación de las caravanas navideñas Coca-Cola, con el argumento de que violan leyes sanitarias y derechos de las infancias.

Según la denuncia, esos desfiles que ya están anunciados en diversas ciudades del país con motivo del inicio de la temporada navideña, violan el Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad al usar imágenes y elementos dirigidos a niños.

El denunciante acusó, en un comunicado, que las caravanas navideñas de la refresquera representan “una de las más persuasivas estrategias publicitarias dirigida a la infancia, al apropiarse y capturar potentes símbolos y valores culturales que asocian al consumo de su bebida, producto que tiene un grave impacto en la salud de la población”.

Según la reglamentación, dijo, ningún producto que tenga sellos o leyendas de advertencia puede incluir en su publicidad imágenes o elementos dirigidos a menores como personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades o mascotas.

Por el contrario, siguió, en los desfiles de la refresquera “constantemente se encuentran publicitándose sus productos acompañados de elementos dirigidos a la niñez, como Santa Claus, osos polares, el árbol de Navidad, animaciones, entre otros, por lo que deberían suspenderse y cancelarse”.

Acusó que, aunque las caravanas se disfrazan de ser un desfile navideño familiar, “detrás de esta fachada, se despliega la estrategia publicitaria más penetrante, agresiva y bien orquestada, apropiándose y capturando la festividad para lograr un mayor consumo de sus productos, especialmente en niñas, niños y adolescentes”.

Según Javier Zúñiga, abogado de El Poder del Consumidor, “este tipo de publicidad se encuentra prohibida por la ley. De acuerdo con el artículo 24 bis del Reglamento de la Ley General de Salud en Materia de Publicidad, está prohibido utilizar elementos como Santa Claus o animaciones, en cualquier producto con sellos o leyendas de advertencia”.

Dicho artículo dice textual: “La publicidad de los alimentos y las bebidas no alcohólicas preenvasados que en su etiqueta incluyan uno o más elementos del sistema de etiquetado frontal, de conformidad con la normatividad correspondiente, no deberá incluir personajes infantiles, animaciones, dibujos animados, celebridades, deportistas o mascotas, elementos interactivos, tales como juegos visual-espaciales o descargas digitales, dirigidas a niñas y/o niños que inciten, promuevan o fomenten el consumo, compra o elección de dichos productos”.

Zúñiga acusó que desde 2023, El Poder del Consumidor ha solicitado a diversas autoridades cancelar las caravanas Coca-Cola; “sin embargo, estas han hecho caso omiso, permitiendo que año con año se violenten los derechos de la niñez”.

El pasado 23 de agosto, en la conferencia de Palacio Nacional, el secretario de Salud, David Kershenobich, informó que México es de los países donde más refresco se consume, al registrar de 500 a 599 mililitros por día, solo por detrás de Colombia o Surinam, donde la población toma más de 600 mililitros diarios.

El funcionario recordó que el consumo de estas bebidas es uno de los factores más fuertes que originan obesidad, diabetes y enfermedades cardiovasculares, dos de las principales enfermedades que aquejan a los mexicanos.

Especificó que un refresco de 600 mililitros contiene 15 cucharadas de azúcar, mientras que una lata tiene 10 cucharadas.