Tras críticas por homenaje a Rubén Figueroa, ahora reconocerán a Félix Salgado Macedonio

CHILPANCINGO, Gro. (apro).- Tras la polémica por el homenaje que el gobierno de la morenista Evelyn Salgado hizo al exgobernador de Guerrero, Rubén Figueroa Figueroa, uno de los perpetradores de la guerra sucia en la entidad, el rector de la Universidad Autónoma de Guerrero (UAGro), Javier Saldaña Almazán, anunció que hará un reconocimiento al senador de Morena y padre de la mandataria, Félix Salgado Macedonio.

El tres veces rector de la UAGro, exaliado del PRI y ahora del clan Salgado, puso a Félix Salgado a la altura de los guerrilleros y dirigentes estudiantiles que lucharon por revertir la pobreza y lograron la autonomía de la universidad de Guerrero en los 60 y 70 como Lucio Cabañas, Genero Vázquez y Juan García Costilla.

“Nosotros vamos a hacer ese reconocimiento (a la familia de Lucio Cabañas y Genaro Vázquez). Incluso a los luchadores sociales como Juan García Costilla, al mismo Félix Salgado Macedonio”, deslizó.

El rector de la UAGro desde el 2013, Javier Saldaña Almazán, hizo la declaración este martes en el edificio de rectoría al concluir la entrega simbólica de apoyos a madres de familia.

Ahí aprovechó para enviar su respaldo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, en el contexto de la marcha del sábado en diversas ciudades del país por parte de la llamada Generación Z y para exigir justicia por el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo.

Evelyn Salgado, Javier Saldaña y Félix Salgado Macedonio. Foto: Especial

Consultado por reporteros, informó que la Secretaría de Hacienda les redujo a las universidades estatales el 3 por ciento de su presupuesto, pero que confía que, por las buenas relaciones con la mandataria federal, la deducción no se aplique.

Aceptó que la UAGro presenta un déficit de 120 millones de pesos para cubrir los pagos de fin de año de sus trabajadores, que representan cerca de la tercera parte del total, pero también confió que siempre han tenido la solidaridad de la gobernadora Evelyn Salgado Pineda.

“Estamos hablando de unos 120 millones de pesos (que se necesitan). Los pagos de fin de año ascienden a 600 millones, hemos hecho ahorros, ahorros, ahorros.

“Siempre hemos contado con la solidaridad de la gobernadora, es el mes más crítico.”

Cabe señalar que la UAGro maneja un presupuesto anual de alrededor de 3 mil 600 millones de pesos, de los cuales la tercera parte son destinados a la partida Gastos de Operación, de la que no se comprueba su aplicación justificando la autonomía, han revelado fuentes de la misma institución.

Un reportero le preguntó al rector su opinión acerca de la ceremonia que el gobierno de Evelyn Salgado realizó al exgobernador Rubén Figueroa Figueroa el pasado domingo 9 de noviembre en Huitzuco por el 117 aniversario de su natalicio, lo que causó un repudio generalizado de sobrevivientes y familiares de víctimas de represión, asesinatos y desapariciones forzadas durante su gobierno de 1975 a 1981.

La hija de Lucio Cabañas, Micaela Cabañas Ayala, ha pedido una disculpa pública de parte de la gobernadora y la renuncia de la titular de la Secretaría de Cultura estatal, Aída Melina Martínez Rebolledo, licenciada en educación primaria sin experiencia en el ámbito cultural.

-“Miren ahí no tengo nada que opinar”, respondió para salir del paso.

-La Universidad ha sido objeto de represión, reviró otro periodista.

-“Si ha tenido… yo lo que les puedo decir es que el día 30 vamos a develar ahí los nombres, vamos a hacer un memorial donde van a estar los nombres de los caídos del 60, de la represión precisamente, van a estar ahí los nombres del comité estudiantil, van a estar los nombres de los desaparecidos”, trastabilló.

“Y queremos hacerle un reconocimiento a la familia de Lucio Cabañas, de Genaro Vázquez, a los que hoy dejaron las armas, los compañeros que vienen del ERPI (Ejército Revolucionario del Pueblo Insurgente), del EPR (Ejército Popular Revolucionario), los que estuvieron con Genaro Vázquez como los Bracho, Arturo Miranda, a la familia de Victoria Brito, de la gente desaparecida, les vamos hacer un reconocimiento, lo voy a llevar al Consejo Universitario en la próxima sesión para que nos apruebe un reconocimiento.”

Dijo que lo hace porque “nunca debe haber una represión más” como la que se dio en la universidad y que para él es el primer hecho histórico en la UAGro.

“Es lo que vamos a hacer y, bueno, finalmente cada quien habla de su historia, yo no viví ese momento, pero la historia ahí está escrita”.

Defendió que la gobernadora va a enviar una iniciativa para hacer correcciones. “Ya se ajustó lo que se tiene que ajustar”, expresó sin especificar, aunque se entendió que se refería al calendario cívico oficial del gobierno estatal.

“En el caso de la universidad nosotros vamos a hacer ese reconocimiento, incluso a los luchadores sociales, como Juan García Costilla, al mismo Félix Salgado Macedonio”.

-¿Van a homenajear a Félix Salgado Macedonio?

-No, no, a todos los líderes sociales.

Félix Salgado Macedonio ha sido candidato a la gubernatura de Guerrero en 1993 y 1999 por el PRD, y en el 2021 por Morena, pero el Instituto Nacional Electoral (INE) le quitó la candidatura por no reportar gastos de campaña, y no por las denuncias por violación sexual en su contra.

Descarrilada su candidatura propuso, junto al entonces líder nacional de Morena, Mario Delgado, a su hija Evelyn Salgado.

Además, ha sido senador en 2018 y se reeligió en 2024 por Morena. En su primer discurso como senador electo en 2018 fustigó que no podía existir una universidad pobre con un rector rico, en referencia a Javier Saldaña, pero desde que Evelyn Salgado llegó al gobierno estatal el rector ha sido uno de los principales aliados del clan Salgado.

Javier Saldaña ha buscado sin éxito ser candidato del PRI a la gubernatura en 2021 y una diputación por Morena en 2027.

Félix Salgado, por su parte, continúa en campaña para volver a ser candidato a gobernador en el 2027.