UNAM otorga doctorados honoris causa a Michelle Bachelet, Julio Frenk y José Sarukhán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) otorgó el Doctorado Honoris Causa a 14 personalidades, nacionales e internacionales, entre ellas, la expresidenta de Chile, Michelle Bachelet; el exsecretario de Salud en el sexenio de Vicente Fox, Julio Frenk; y el exrector de la máxima casa de estudios, José Sarukhán.

En la ceremonia solemne realizada en el Palacio de Minería, el rector de la UNAM, Leonardo Lomelí Vanegas, aprovechó para enviar un mensaje sobre los tiempos que vive la máxima casa de estudios del país:

“Pese a que el país entero y la comunidad universitaria han atravesado situaciones difíciles, experimentado pérdidas que duelen, amenazas que inquietan y debates que intentan dividir, la Universidad Nacional no se paraliza”.

Sin mencionar el asesinato de un estudiante en el Colegio de Ciencias y Humanidades (CCH) plantel Sur, las presuntas amenazas de bombas y la muerte de un aficionado del futbol a las afueras del Estadio Olímpico Universitario, ocurridos en los últimos meses, el líder universitario agregó:

“Ninguna forma de violencia o discriminación tiene cabida en la Universidad, institución que existe para materializar los sueños de las y los más jóvenes, así como para incentivar el pensamiento crítico”.

Lomelí Vanegas añadió: “La Universidad atiende, evalúa, corrige cuando es necesario y reafirma su disposición para establecer canales de comunicación, buscar la verdad y garantizar la seguridad de sus integrantes”.

También enfatizó que en la UNAM “siempre defenderemos la pluralidad, el intercambio libre de ideas, la manifestación de posturas, la expresión de las necesidades y el cumplimiento de la ley. Desde las diferencias, no cedemos ante la agresión injustificada ni la descalificación”.

Sobre la entrega de los galardones, el rector Lomelí aseguró que “una institución de educación superior pública y autónoma se engrandece no por su infraestructura, sino por las personas que la hacen viva y por aquellas que reconoce como parte de su esencia”.

Por ello, dijo a los doctorados que “es un honor que hayan aceptado ser parte de esta plural y vigorosa comunidad. Desde este momento, su legado se entrelaza con su centenaria historia y con el mañana que edificamos colectivamente”.

Los Honoris Causa

En la ceremonia solemne, el rector de la UNAM dijo que la entrega de los 14 doctorados Honoris Causa, decidida por el Consejo Universitario, responde a que los galardonados han realizado una labor extraordinaria para mejorar el bienestar de la humanidad.

Entonces, le impuso toga, birrete y muceta, además de entregarles medalla y diploma a las siguientes personalidades:

Dani Rodrik, economista y profesor universitario turco

Alejandro Portes, sociólogo y demógrafo cubano-estadunidense

Antonio María Hernández, abogado, académico y exfuncionario argentino

Soledad Alejandra Velázquez Zaragoza, filósofa y académica mexicana

Una Canger, lingüista danesa especializada en lenguas mesoamericanas

Susana López Charretón, viróloga mexicana

Julio Frenk Mora, médico mexicano, secretario de Salud de 2000 a 2006

María Emilia Lucio y Gómez Maqueo, psicóloga y psicoanalista mexicana

Moisés Eduardo Selman Lama, médico, académico e investigador chileno, nacionalizado mexicano

José Aristeo Sarukhán Kermez, biólogo e investigador mexicano, exrector de la UNAM

Rafael Yuste, neurobiólogo y profesor español

Estela Susana Lizano, astrofísica e investigadora mexicana

Dag Hanstorp, físico experimental sueco

Michelle Bachelet Jeria, expresidenta de Chile, quien fue investida vía remota en la Casa Central de la Universidad de Chile.

El compromiso de la investidura

A nombre de los galardonados mexicanos, el exrector Sarukhán resaltó que las universidades, en especial las públicas, tienen un papel “irremplazable” en la formación de buenos profesionistas que hagan un cambio civilizatorio.

En un mensaje escrito que leyó la secretaria general de la UNAM, Patricia Dávila, el biólogo añadió que dicho cambio debe permitir pasar “de la obsesión de mantener y acumular bienes materiales y triunfos personales, impulsados por economías consumistas e ignorando los límites planetarios, a promover otras formas de vida humanamente dignas y socialmente más igualitarias, basadas en el respeto y cuidado de la naturaleza”.

Agregó que, recibir el doctorado en este contexto “lleva un compromiso que implica redoblar esfuerzos y seguir colaborando en la construcción de un mundo más justo, más igualitario y sustentable, no desde la arrogancia del saber, sino desde la escucha, el diálogo y la acción colectiva”.

Sarukhán Kermez recalcó la excelencia de la UNAM en la docencia, investigación y difusión de la cultura, así como su presencia nacional y fuera de las fronteras; y su competencia en la movilidad social de sus estudiantes. “No hay, que yo sepa, ninguna universidad en el mundo que sea a su país lo que la UNAM es a México”, aseveró.

En representación de los galardonados extranjeros, la lingüista danesa y estudiosa del náhuatl, Una Canger, aseguró que el nombramiento honra a los galardonados. También destacó la riqueza y la importancia cultural y social de México y, en lengua náhuatl, agradeció a sus hablantes en más de 10 estados, que le ayudaron en su trabajo.

En un mensaje vía remota, la también exalta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet agradeció el reconocimiento que, dijo, no es solo para ella, sino para el pueblo chileno, pues ambos países siempre han tenido una relación de solidaridad.

“México nos abrió los brazos en los momentos más oscuros de nuestra historia y por ello siempre le tendremos gratitud y cariño. ‘Por mi raza hablará el espíritu’, decía el rector José Vasconcelos, quien nos legó la convicción de que nuestros pueblos pueden dar vida a una cultura nueva basada en la esencia humana”, afirmó.