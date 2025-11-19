Asesinan a abogada Emilia Ortega Aceves en Tijuana; gremio exige justicia

ENSENADA, B. C. (apro).- La abogada Emilia Ortega Aceves, reconocida figura en el ámbito jurídico de Baja California, fue asesinada por al menos tres sicarios mientras conducía su automóvil en el municipio de Tijuana.

El ataque ocurrió mientras la doctora en Derecho y excatedrática de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC), de 59 años de edad, se trasladaba en un Toyota gris, en la intersección de las calles Mulegé y Cañón, en la colonia Altamira.

Conforme a datos de corporaciones de seguridad, la víctima recibió disparos de arma de fuego en el tórax; al llegar los paramédicos ya no contaba con signos vitales.

Los presuntos responsables huyeron en un vehículo Suzuki color blanco, mismo que abandonaron.

El reporte del ataque se registró a las 8:12 de la mañana de este martes, en el que los agentes policíacos reportaron que la víctima recibió heridas de bala de arma de fuego en el tórax y al recibir atención médica, la abogada ya no contaba con signos vitales.

Sobre los presuntos responsables se sabe que huyeron en un vehículo Suzuki de color blanco y posteriormente abandonaron dicha unidad.

Tras conocer el crimen, integrantes de la Barra de Abogados “Lic. María Sandoval de Zarco, A.C.” lamentaron y condenaron el hecho, además de recordar que fue una mujer admirable y profesional íntegra, además de colega dispuesta apoyar y amiga de calidad humana enorme.

“Su ausencia nos rompe. Su partida no es solo una pérdida para nosotras; es una herida más en un estado donde la violencia contra las mujeres sigue arrebatándonos vidas. Hoy alzamos la voz, con firmeza y con dolor, para exigir justicia. No queremos privilegios ni excepciones: queremos verdad, queremos respuestas y queremos que este caso se investigue con toda la seriedad que merece”, expresaron en un posicionamiento compartido en redes sociales.

Como parte de su pronunciamiento, la barra exigió a la Fiscalía General del Estado de Baja California (FGE) una investigación transparente, exhaustiva y rápida.

“Y que se involucren personas verdaderamente capacitadas para atender delitos contra mujeres. Nuestra compañera y su familia merecen una investigación profesional y humana. También urgimos al Poder Judicial a actuar con perspectiva de género y a las autoridades de seguridad a fortalecer la prevención, porque esta tragedia pudo y debió evitarse”, remarcaron.

David Rincón Rey, presidente de la Federación Estatal de Colegios, Barras y Asociaciones de Abogados de Baja California (Fedabo), encabezó un pronunciamiento público en el que exigió la renuncia de la fiscal general Ma. Elena Andrade Ramírez, así como del secretario de Seguridad Ciudadana, general Laureano Carrillo Rodríguez.

Por su parte, la fiscal declaró este miércoles en rueda de prensa que la dependencia “sigue en la investigación”.

“Estamos enfocados en esta investigación. El día de hoy recibimos a la familia. Estamos en seguimiento desde que aconteció el hecho.

Tenemos líneas de investigación. En eso estoy enfocada, junto con mi personal. Soy respetuosa de las opiniones. Creo que fue crimen que nos impactó a todos. Los servidores públicos somos parte del gremio de la abogacía. También somos abogados”, expresó en rueda de prensa, pero no refirió que haya personas detenidas.

En marzo de este año, la abogada había recibido el nombramiento “Abogada Ejemplar del Año” por parte de la Asociación de Egresados de la Facultad de Derecho UABC A.C.

Emilia Ortega Aceves era especialista en materia civil y familiar. Por más de 3 décadas fue catedrática en la UABC.