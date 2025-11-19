Clemente Castañeda pide a Sheinbaum buscar soluciones ante la violencia y dejar la grilla

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano (MC) en el Senado, Clemente Castañeda, pidió a la presidenta Claudia Sheinbaum que se ponga a construir soluciones y deje de hace grilla política, ya que, afirmó, los temas de violencia están fuera de control y la forma de enfrentar las manifestaciones en el país no ha sido la más adecuada.

En entrevista en la Cámara alta, el emecista enfatizó que es un momento en el que ella debería de asumir su rol como la jefa del Estado mexicano, en lugar de tratar de politizar cualquier tema.

“Yo creo que lo que hemos visto en las últimas semanas pone en evidencia que el país está en una grave situación, que los temas de inseguridad están fuera de control, que la manera en la que el gobierno ha querido enfrentar las distintas manifestaciones que ha habido a lo largo y ancho del país, no es la más adecuada.

“Y no tengo sino extrañamientos para el comportamiento de la presidenta. Es un momento en el que ella debería de asumir su rol como la jefa del Estado mexicano, en lugar de tratar de politizar cualquier tema”, declaró.

El legislador puntualizó que la presidenta y el gobierno están fuera de su centro y están descolocado, algo que afirmó, no es para menos ya que dijo hay una situación compleja en el país, pero exhortó a la mandataria a que se comporte a la altura de la circunstancia, a que asuma con entereza y con responsabilidad el momento tan crítico con el que viene el país y que se ponga a construir soluciones y no hacer grilla.