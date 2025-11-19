Convocante de la marcha de la Gen-Z saldrá del país tras ser exhibido en la mañanera (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Edson Andrade, señalado en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum y por la dirigente nacional de Morena, Luisa Alcalde, como el convocante a la marcha de la Generación Z, anunció que saldrá del país para cuidar su seguridad.

En un video publicado en su cuenta en la red social X, el joven acusó que expusieron su dirección y sus datos personales, y “crearon la falsa narrativa de que tengo millones en mi cuenta”, por lo que ahora “ya no solo soy blanco del gobierno, también del crimen”.

“Me duele profundamente tener que dejar a mi familia y a mi hogar, pero ¿qué opción tengo? ¿Denunciar que hayan puesto a disposición del crimen mis datos para encontrarme? Si hoy la fiscal es la hermana de la presidenta del partido en el poder”, agregó Andrade.

Dijo que expusieron un contrato que no tiene qué ver con sus opiniones políticas, sino con la producción de contenidos instituciones “en los que claramente no salgo yo y tampoco realizo solo”.

También aseguró que mantendrá su protesta. “Podrán sacarme de mi casa, podrán sacarme del país, pero no podrán sacarme de la causa”, dijo tras recordar que él no es funcionario ni hijo de políticos o funcionarios, sino un joven que, “cansado de un país sometido a la violencia, el crimen y la corrupción alzó la voz, y ese fue mi gran crimen”.

“Ya fueron por los periodistas, por los productores del campo, por las madres buscadores, por las feministas, hoy vienen por los jóvenes, los meten a la cárcel por protestar y nos criminalizan por alzarla voz y exponer la realidad nacional”, agregó.