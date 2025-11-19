Detienen al autor intelectual de Carlos Manzo; está ligado con el CJNG (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch informó en conferencia de prensa que se logró la detención de uno de los autores intelectuales del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a quien identificaron como Jorge Armando ‘N’, alias El Licenciado, quien está vinculado con el Cártel Jalisco Nueva Generación.

Las autoridades destacaron que la detención se logró en Morelia, Michoacán, gracias a las acciones coordinadas por las instituciones que integran el Gabinete de Seguridad.

Foto: Miguel Dimayuga

García Harfuch también reveló que Ramiro ‘N’, otro presunto implicado, formaba parte de un grupo de una aplicación de mensajería, quien bajo las órdenes de "El Licenciado" coordinaron el atentado contra Carlos Manzo.

#Michoacán | El secretario @OHarfuch informó que, derivado del análisis de las conversaciones y el trabajo de inteligencia, permitieron seguir la pista del implicado.



Finalmente, se obtuvo su identidad como Jorge Armando “N”, con la información recabada, fue ubicado en la… pic.twitter.com/Ykn0c1Oof5 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) November 19, 2025

El pasado 6 de noviembre, anunciaron la detención de un joven de 17 años, señalado como el asesino del alcalde de Uruapan, Michoacán. El menor fue identificado por sus familiares como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, y originario de Paracho, Michoacán.

“El Licenciado”, señalado como uno de los principales autores intelectuales y líder operativo de la célula criminal que el 1 de noviembre asesinó al presidente municipal de Copándaro, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, durante el Festival de las Velas.

La captura se realizó en la colonia Centro de Morelia en un operativo conjunto entre la Secretaría de la Defensa Nacional, Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Centro Nacional de Inteligencia, Fiscalía estatal y Secretaría de Seguridad Pública de Michoacán.

“Desde el primer momento la presidenta Claudia Sheinbaum instruyó brindar todo el apoyo para detener a todos los responsables. No habrá impunidad”, subrayaron las autoridades en conferencia de prensa.

"Mediante la colaboración entre las autoridades, se realizaron labores de inteligencia e investigación, revisión de cámaras de videovigilancia y circuito cerrado, entrevistas, acciones de vigilancia y seguimiento, así como del uso de diversas herramientas tecnológicas que permitieron reconstruir con precisión la secuencia de hechos y la participación de cada uno de los involucrados", dijo.

El secretario aseguró que se obtuvo la identidad de dos sujetos que, horas antes del ataque, acompañaron al agresor Víctor Manuel “N”, quien fue neutralizado al cometer el homicidio.

Relató que fueron identificadas como Fernando Josué “N” y Ramiro “N”. Este último contaba con antecedentes delictivos por uso de armas de fuego.

Chats que documentan el homicidio

El avance decisivo se obtuvo del análisis de los teléfonos celulares de Fernando Josué “N” y Ramiro “N”, encontrados sin vida el 10 de noviembre en la carretera Uruapan-Paracho, presuntamente ejecutados para evitar que hablaran.

En un grupo de mensajería, Ramiro “N” —con antecedentes por portación de arma y vinculado a la delincuencia organizada— coordinaba en tiempo real y recibía órdenes directas de “El Licenciado”. Entre los mensajes destacados:

-Jorge Armando “N” presionó a los sicarios para que dispararan “aunque Carlos Manzo estuviera acompañado y con quien estuviera acompañado”.

-Minutos antes del ataque ordenó: “Ultimen a como dé lugar a Carlos Manzo”.

-18:06 h: Ramiro envió video de la jardinera donde ocurrió el crimen y confirmó que ya estaba en posición.

-19:45 h: Informaron que el alcalde transmitía en vivo desde el festival.

-20:00 h: Tras el ataque, Ramiro compartió video del lugar y reportó que el tirador Víctor Manuel “N” (abatido en el sitio) estaba sometido y que atendían al alcalde.

-20:14 h: Pidió que recogieran a Fernando Josué “N”.

Además, Ramiro “N” entrenaba a integrantes más jóvenes en manejo de armas y los castigaba físicamente si desobedecían.