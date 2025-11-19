Otras Noticias
Aunque Javier Duarte fue condenado por lavado de dinero y asociación delictuosa, organizaciones civiles sostienen que debe enfrentar cargos por desaparición forzada y por el fraude de más de 90 mil mdp atribuido a su gobierno. Su liberación anticipada, señalan, reforzaría la impunidad.
Entre la percepción de inseguridad, el “cochinero” heredado de su antecesora y la batalla contra más de 20 mil puestos ambulantes, la alcaldesa defiende en su primer año que su activismo digital se traduce en acciones concretas para transformar la demarcación.
El criterio del juez se basó en la reforma de la Ley de Amparo, que a través de la modificación del interés legítimo busca restringir el acceso a esta figura legal y que dotaba de medidas cautelares a la parte quejosa. El revés es para los niños que demandan un medioambiente sano.