Exgobernador Ernesto Ruffo Appel rechaza acusaciones por huachicoleo

ENSENADA, BC (apro).- A dos meses de darse a conocer que presuntamente había una orden de aprehensión en su contra por huachicoleo fiscal, el exgobernador panista Ernesto Ruffo Appel declaró ante la Fiscalía General de la República (FGR), donde señaló que el origen de este delito estaría en las aduanas.

El primer mandatario estatal emanado del PAN durante la década de 1990, exalcalde de Ensenada y accionista de Ingemar, fue señalado en septiembre pasado, pero negó el delito y aseguró que no había interpuesto un amparo.

Este miércoles 19 en una rueda de prensa ofrecida en el municipio de Tijuana, Baja California, confirmó que había comparecido ante la FGR.

Relató que acudió a la dependencia a pesar de tener problemas para moverse debido a una reciente operación en la cadera.

“Fui y les comenté al ministerio público que el fenómeno nace en la aduana, que el ejecutor y protagonista fundamental de ese problema del huachicol es la aduana”, dijo a la prensa.

Ruffo Appel mencionó que acudió en calidad de testigo y se retiró de la dependencia al terminar, además de que se mostró en disposición de continuar ayudando debido a su conocimiento sobre este tipo de procesos fronterizos.

En julio pasado, Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, señaló que estaba bajo investigación la empresa Ingemar por un decomiso superior a los 15 millones de litros de hidrocarburo en Coahuila; de dicha compañía, Ernesto Ruffo Appel es socio y ha manifestado que las decisiones se toman por mayoría.