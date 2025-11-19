Javier Duarte seguirá en prisión; jueza aplazó resolución para el próximo viernes

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Una juez federal aplazó, nuevamente, la resolución sobre la liberación anticipada de Javier Duarte, exgobernador de Veracruz, para el viernes 21 de noviembre próximo, ante la complejidad del caso.

Luego de nueve horas de audiencia ante la juez de ejecución Ángela Zamorano Herrera, el exmandatario estatal tomó la palabra para acusar a la Fiscalía General de la República (FGR) de intentar hacer un circo mediático con su caso y reprochó la utilización de tácticas desleales para tratar de impedir su liberación.

Ello, luego de que la FGR refirió algunas publicaciones en la cuenta de X a nombre de Javier Duarte en las que supuestamente amenaza a un abogado (Tarek Abdalá Sada, testigo que declaró contra el exmandatario), para acreditar que representa un riesgo y de que el fiscal Manuel Granados refirió que “se robó 60 mil millones de pesos” cuando fue gobernador de Veracruz para instar a la juez a no concederle la liberación anticipada.

Duarte recordó que desde el 13 de octubre de 2016 dejó de tener cuenta de Twitter, hoy X, y afirmó que él no es el autor de las publicaciones que salen de la cuenta oficial que tuvo cuando era gobernador pues indicó que no tiene acceso a teléfono móvil para tuitear.

“Habla de que me robé 60 mil millones de pesos, ¿de dónde los saca?, la reparación del daño es de 0 pesos con 0 centavos, ¿dónde están las pruebas?, ¿esta es la Fiscalía General de la República, es en serio?, ¿este es el nivel de debate que tiene, es en serio?, que acusa sin pruebas, se me hace verdaderamente corriente, bajo, me sentí agraviado e insultado”, enfatizó Duarte de Ochoa.

“El señor (Manuel Granados) no le está hablando a usted juez, le está hablando a los señores que están en el cuarto de al lado que son los medios de comunicación, nosotros tenemos la intención de no hacer esto un circo, lo que sí parece ser la intención de la Fiscalía”.

La FGR también refirió que en el año 2020 recibió una denuncia por falsedad de declaración supuestamente presentada por Duarte y su exesposa Karime Macías en contra de Tarek Abdalá.

Sin embargo, el exgobernador precisó que la firma de la denuncia que supuestamente él presentó no es la suya y que “mañosamente” la FGR no indicó a la juez que las denuncias nunca fueron ratificadas e incluso indicaron que este no era un requisito obligatorio para iniciar una carpeta de investigación pese a que la Fiscalía sí acostumbra solicitar ratificación de las carpetas.

Pablo Campuzano, abogado de Duarte, pidió a la juez olvidar que el caso se trata del exgobernador y que lo analice como si se tratara de otra persona.

En respuesta, el fiscal Granados refirió los llamados de las madres buscadoras y otras organizaciones de la sociedad civil a no liberar a Duarte.