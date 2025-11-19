Kenia López Rabadán pide no criminalizar a jóvenes tras marcha de la Generación Z

La presidenta de la Mesa Directiva del Senado, Kenia López Rabadán. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, pidió al Estado no criminalizar a los jóvenes tras la marcha de la Generación Z.

En entrevista en San Lázaro, la diputada panista resaltó que los mexicanos que deseen manifestarse lo deben hacer sabiendo que tienen un derecho constitucional garantizado, un derecho, incluso, garantizado por instrumentos internacionales.

“Yo reitero: primero que nada, no debemos criminalizar a los jóvenes, no debemos criminalizar, el Estado no debe criminalizar a los manifestantes. Las y los mexicanos que deseen manifestarse lo deben hacer sabiendo que tienen su derecho garantizado, un derecho constitucional garantizado, un derecho, incluso, garantizado por instrumentos internacionales.

“Estamos obligados a que las marchas sean pacíficas, sean respetuosas de los derechos humanos y sean una garantía de que las y los ciudadanos pueden decir exactamente lo que piensan, sin que nadie los pueda recriminar o extremadamente lastimar”, subrayó.

Kenia López Rabadán informó que, para atender las inquietudes expresadas por las juventudes en distintos foros, desde la Presidencia de la Cámara de Diputados abrirá sus puertas e implementarán los mecanismos digitales para recibir sus propuestas e iniciativas, a través del correo presidencia@diputados.gob.mx.

“El Estado y sus instituciones tenemos la responsabilidad de escuchar, atender y responder de manera efectiva. Este Congreso mexicano, esta Cámara de Diputados debe tener los canales que permitan que los jóvenes hagan llegar sus inquietudes e incluso sus molestias y tengan un cauce en esta Cámara de Diputados.

“Por ello, hoy les decimos a los jóvenes de la Generación Z: en esta Cámara de Diputados te escuchamos. Que sea la Presidencia de la Cámara de Diputados el conducto para que tus exigencias, tus reclamos, tus posiciones, tus anhelos, tu esperanza se puedan notificar, enviar discutir y en su caso aprobar en las comisiones con los legisladores que te representan por entidad federativa”, enfatizó.