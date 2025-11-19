Llega ahora el frente frío 16; lluvias y rachas de viento el jueves en estas entidades

Lluvias intensas en Tijuana provocadas por el frente frío 14 el pasado sábado. Foto: Cuartoscuro / Omar Martínez Noyola

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Este jueves continuarán los efectos del frente frío 15 y el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) alertó sobre la aproximación de uno nuevo, el número 16.

El organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) pronosticó que este 20 de noviembre continuará el ambiente frío, los chubascos y lluvias puntuales fuertes, así como rachas de viento de hasta 90 kilómetros por hora.

Durante la noche del miércoles y madrugada del jueves, el frente frío número 15 en interacción con una vaguada polar, una circulación ciclónica en niveles medios y altos de la atmósfera, las corrientes en chorro polar y un río atmosférico, generarán lluvias puntuales fuertes en Sonora (norte y este), Chihuahua (oeste y norte) y Sinaloa (norte); chubascos en Baja California, Baja California Sur y Durango.

A su vez, se prevé la caída de nieve o aguanieve en zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Asimismo, se pronostican rachas de viento de 60 a 80 kilómetros por hora en Sonora y Durango, con posibles torbellinos en Chihuahua; así como descenso de las temperaturas en el noroeste y norte del país.

Por otra parte, una línea seca sobre el norte de Coahuila en combinación con el ingreso de humedad del golfo de México, ocasionarán lluvias puntuales muy fuertes en Coahuila (norte), chubascos en Zacatecas y Nuevo León, y lluvias aisladas en Tamaulipas y San Luis Potosí.

Además, fuertes rachas de viento de 50 a 70 km/h en Zacatecas, San Luis Potosí, Nuevo León y Tamaulipas, con posibles torbellinos o tornados en Coahuila.

Finalmente, canales de baja presión sobre el interior de la República Mexicana, sureste de México y la península de Yucatán en combinación con el ingreso de humedad del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, propiciarán lluvias puntuales fuertes en Guerrero (sur) y Chiapas (sur), chubascos en Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Oaxaca, Veracruz (regiones Capital, Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Estado de México, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo; y lluvias aisladas en Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla y Morelos. Continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer.

Lluvias, chubascos, vientos fuertes

Para el jueves, el frente frío número 15 se desplazará sobre el norte y noreste del país, en interacción con una vaguada polar, las corrientes en chorro polar y un río atmosférico, mantendrán ambiente frío a muy frío, vientos muy fuertes a intensos.

Se pronostican rachas de 80 a 90 km/h en Chihuahua, Coahuila y Durango, así como lluvias puntuales fuertes en Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte) y Tamaulipas (noroeste); y chubascos en Chihuahua, Sinaloa y Durango.

A su vez, se prevé la posible caída de nieve o aguanieve en las sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua. Además, la posible formación de torbellinos y/o tornados en el norte de Coahuila.

Por otra parte, canales de baja presión en el interior y el sureste del país aunado al ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico, golfo de México y mar Caribe, generarán lluvias y chubascos en el occidente, centro, oriente, sur y sureste del país, incluida la península de Yucatán.

Continuará el ambiente frío a muy frío sobre entidades de la Mesa del Norte y la Mesa Central, con posibles heladas al amanecer. Finalmente, se prevé la aproximación de un nuevo frente frío (16) sobre el noroeste del país, durante la noche.

Valle de México

Por la mañana, se prevé cielo parcialmente nublado, ambiente frío a fresco en la región, y ambiente muy frío con heladas en zonas altas del Valle de México. Por la tarde, ambiente cálido, cielo medio nublado con lluvias aisladas en la Ciudad de México y el Estado de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 10 a 12 °C y la máxima de 25 a 27 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 2 a 4 °C y una máxima de 21 a 23 °C. Viento de dirección variable de 10 a 20 km/h con rachas de hasta 35 km/h, de acuerdo con el SMN.

Riesgos

Las lluvias fuertes podrían incrementar los niveles de ríos y arroyos y generar deslaves, inundaciones, encharcamientos y reducción de la visibilidad.

Las bajas temperaturas podrían congelar la carpeta asfáltica.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el jueves 20 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Baja California (norte), Sonora (norte y este), Coahuila (norte), Nuevo León (norte), Tamaulipas (noroeste) y Guerrero (sur).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Chihuahua, Sinaloa, Durango, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Estado de México, Morelos, Puebla (regiones Sierra Norte, Sierra Nororiental), Veracruz (región Olmeca), Oaxaca, Chiapas, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Baja California Sur, Zacatecas, San Luis Potosí, Guanajuato, Ciudad de México y Tabasco.

Posible caída de nieve o aguanieve: Sierras de Baja California, Sonora y Chihuahua.

Pronóstico de temperaturas para el jueves 20 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca y Chiapas (istmo).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Nuevo León, Tamaulipas, Durango, San Luis Potosí, Morelos, Puebla (suroeste), Veracruz, Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -10 a -5 °C con heladas: zonas serranas de Baja California, Sonora, Chihuahua y Durango.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C con heladas: zonas serranas de Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala y Puebla.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C con posibles heladas: zonas serranas de Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Veracruz y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para el jueves 20 de noviembre: