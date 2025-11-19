Los de Morena “salieron más corruptos que pendejos”, dice “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro "Alito" Moreno, afirmó que en el gobierno de Morena “salieron más corruptos que pendejos”, esto tras pedir la liberación de los detenidos tras la marcha convocada por la Generación Z el 15 de noviembre.

En conferencia de prensa, el también senador tricolor pidió la renuncia de la titular de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, por no pronunciarse sobre los hechos violentos de la marcha.

“Así como vimos a la presidenta de la República, así como vimos al gobierno de Morena atacar y golpear salvajemente a los estudiantes, que deciden en discursos incendiarios que son culpables, que son violentos, así quisiéramos verlos combatiendo al crimen organizado, a los narco políticos de Morena. Con esos se mueren de miedo.

“Este pinche gobierno de mierda está asesinando a los jóvenes, está asesinando a los niños. ¿No ven los resultados? En Sinaloa en seis meses, en los últimos seis meses, más de dos mil homicidios, más de dos mil desaparecidos, más de mil 500 pequeñas empresas que cerraron. ¿No ven eso? Más de 60 niñas y niños asesinados. Este es el pinche gobierno de Morena. Son brutos para gobernar. Salieron más pendejos que corruptos. No saben gobernar. Son brutos y no tienen capacidad para llevar los destinos de este país.

“Exigimos que se liberen inmediatamente a los jóvenes que son presos políticos de este narco estado de Morena. No podemos permitir que eso suceda en nuestro país, no podemos permitir que este gobierno indolente, intolerante, intransigente, violente a las y los jóvenes, violente a las mujeres, a los adultos mayores y por eso exigimos la renuncia de la presidenta de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Un cero a la izquierda, no representa nada, no ha habido un solo pronunciamiento”, detalló.

El senador tricolor también afirmó que la marcha del 15 de noviembre fue de ciudadanos y no de partidos opositores, como militantes de Morena lo difundieron, y adelantó que los exhibirá en medios.

“Esa marcha no es una marcha de la oposición, es una marcha de la gente, del pueblo de México que está harta de estos cínicos, corruptos y narco políticos de Morena, por eso tenemos que hacerlos famosos y darlos a conocer, porque a estos que dividen, a estos que promueven la división en Morena como el impresentable, corrupto, cobarde y propagandista de Epigmenio Ibarra, como el otro idiota del Fisgón, como todos estos actores que están, como el cínico de Jesús Ramírez, que es el que promueve la división en los medios de comunicación, ese patán y cobarde los vamos a exhibir en los medios y en las redes sociales para que el pueblo de México conozca su cara y cuando lo vea en la calle que le reclame”, puntualizó.