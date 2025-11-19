México rompe récord en inversión extranjera directa: Marcelo Ebrard

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El secretario de Economía, Marcelo Ebrard Casaubón informó que la inversión extranjera directa (IED) al tercer trimestre de 2025 sumó casi 41 mil millones de dólares, 15 por ciento más respecto a 2024.

Durante la conferencia mañanera, la presidenta Claudia Sheinbaum resaltó que el flujo de capital foráneo rompió récord en el periodo de referencia.

Ebrard Casaubón comentó que el monto reportado entre enero y septiembre representa un aumento de 15 por ciento frente a igual periodo del año pasado, con lo que se borraron todas las expectativas de que México no tuviera un crecimiento de ese tamaño.

La presidenta Sheinbaum celebró el anuncio y expuso que también se debe celebrar que son el récord de inversión extranjera directa, el aumento al salario mínimo.

Buenas noticias: México rompe récord de inversión extranjera directa con 40 mil 906 millones de dólares, el monto más alto de un tercer trimestre desde que existe registro, de acuerdo con la Secretaría de Economía. Se reafirma la voluntad de inversión en nuestro país; vamos a… pic.twitter.com/ylxCts85b0 — Claudia Sheinbaum Pardo (@Claudiashein) November 19, 2025

También mencionó que se debe celebrar la entrega de los programas sociales como la pensión a adultos mayores, las becas a estudiantes, entre otros.

“Una corte que es de todas y de todos”, afirmó la mandataria federal que de igual manera se debe celebrar.