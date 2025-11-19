Nueve reos de alta peligrosidad son trasladados al Cefereso de Villa Comaltitlán, Chiapas

El Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán. Foto: FB Alejandro Nango

TUXTLA GUTIÉRREZ, Chis. (apro).- Un grupo de nueve internos catalogados como de alta peligrosidad fueron trasladados este miércoles desde el centro del país hacia el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 15, ubicado en el municipio de Villa Comaltitlán, en la región del Soconusco, informaron fuentes de seguridad federales.

Este movimiento penitenciario ocurre a menos de dos meses del último operativo de este tipo. En septiembre pasado, otro grupo de 30 reclusos sentenciados por delincuencia organizada y presuntamente vinculados al Cártel de Sinaloa fue ingresado al mismo Cefereso, reforzando el papel de este penal como centro estratégico para la reclusión de internos de alto perfil criminal.

Los nueve reos arribaron al Aeropuerto Internacional de Tapachula a bordo de un avión Boeing 727 de la Guardia Nacional, con matrícula XC-NPF. Tras su llegada, fueron inmediatamente transportados en vehículos blindados y bajo un amplio dispositivo de seguridad hacia el penal federal situado a unos 60 kilómetros de la cabecera municipal de Villa Comaltitlán.

De acuerdo con los reportes, en el operativo participaron elementos de Custodia Federal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, así como personal de la Guardia Nacional, quienes desplegaron un cerco de seguridad terrestre y aéreo para garantizar el traslado.