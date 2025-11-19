Precaución: madrugada y amanecer frío el jueves en estas dos alcaldías de la CDMX

Clima
Precaución: madrugada y amanecer frío el jueves en estas dos alcaldías de la CDMXSe pronostican bajas temperaturas entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 20 de noviembre. Atienda estas recomendaciones
CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y Protección Civil del Gobierno de la Ciudad de México informó que se activa Alerta Amarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves en dos alcaldías.
Se pronostican temperaturas de entre 4 y 6 grados Celsius entre las 00:00 horas y las 08:00 horas del 20/11/2025.
La Alerta Amarilla por frío se activó para las demarcaciones Milpa Alta y Tlalpan.
?? Se activa #AlertaAmarilla por pronóstico de temperaturas bajas para la madrugada y mañana del jueves 20/11/2025 en las demarcaciones: @AlcMilpaAlta y @TlalpanAl. #PronósticoDelTiempo #LaPrevenciónEsNuestraFuerza pic.twitter.com/sUnI1dbXJk— Secretaría de Gestión Integral de Riesgos y PC (@SGIRPC_CDMX) November 19, 2025
Recomendaciones
- Usar al menos tres capas de ropa, de preferencia de algodón o lana
- Utilizar crema para proteger e hidratar la piel contra el frío
- Evitar exponerse a cambios bruscos de temperatura
- Ingerir abundante agua
- Consumir frutas y verduras ricas en vitaminas A y C.
- Lavarse las manos con frecuencia o usar gel antibacterial
- En caso de presentar algún malestar, acudir al centro de salud más cercano.
- Si se usan calentadores y/o chimeneas, mantener una ventilación adecuada.
Ante cualquier emergencia, comunicarse a los teléfonos 911, al 5658 1111 de Locatel, y al 5683 2222 de la SGIRPC.