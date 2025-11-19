Ramírez Cuéllar niega haber propuesto el regreso de la tenencia a nivel federal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El vicecoordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Alfonso Ramírez Cuéllar, negó haber propuesto el cobro de la tenencia a nivel nacional, como señaló el diputado priista Mario Zamora Gastelum.

En un breve mensaje, Ramírez Cuellar negó que exista en la Cámara de Diputados alguna iniciativa relacionada con la tenencia ni con el impuesto Predial por parte del partido mayoritario.

“Estos temas corresponden exclusivamente al ámbito local, por lo que son los congresos de los estados quienes analizan, discuten y, en su caso, aprueban”, detalla el mensaje.

Zamora Gastelum dijo en conferencia de prensa que a Ramírez Cuellar se le había ocurrido la idea de proponer la tenencia a nivel federal, algo en lo que, aseguró, el PRI está en contra.

“Nuestro compañero diputado Alfonso Ramírez Cuellar se le ocurrió la formidable idea de proponer que regresara a la tenencia en el país y en todos los estados de la República. Yo quiero decirlo abiertamente que estamos totalmente en contra de ello. En mi caso particular, en Sinaloa la tenencia se quitó casi hace una década, y creo que somos el estamos en el peor momento para que se le ocurra a alguien poner un impuesto como la tenencia.

“De verdad, qué falta de creatividad, qué falta de seriedad y no cabe duda, ahorita que hablaban si hace años se puso ese impuesto con el pretexto de las olimpiadas, pues hoy lo quieren regresar, y no muestra más que lo que muchos quienes participamos en el presupuesto vimos, un gobierno que no halla de dónde sacar dinero, un gobierno desesperado”, dijo.