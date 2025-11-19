Sheinbaum analiza convocar a una celebración por siete años del inicio del gobierno de AMLO

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En medio de protestas por la violencia en México, la presidenta Claudia Sheinbaum analiza convocar a una celebración por los siete años del inicio del gobierno de su antecesor, Andrés Manuel López Obrador.

Expuso que habían pensado sobre esta convocatoria, aunque la comenta en el contexto de las manifestaciones que se dieron de forma simultánea a la marcha de la Generación Z y que se llevaron a cabo en varias ciudades del país el pasado fin de semana.

“Porque hay mucho que celebrar”, aseguró esta mañana en la conferencia en Palacio Nacional y aseguró que es por el inicio “de la transformación”.

Aún no es un hecho, pero lo analiza con “compañeros y compañeras” aunque no aclaró si lo platica con integrantes de su gabinete o con la dirigencia y militancia de Morena.

Expuso que entre los temas que se tienen que celebrar son el récord de inversión extranjera directa, el aumento al salario mínimo.

También mencionó que se debe celebrar la entrega de los programas sociales como la pensión a adultos mayores, las becas a estudiantes, entre otros.

“Una corte que es de todas y de todos”, afirmó la mandataria federal que de igual manera se debe celebrar.

Al final admitió que “claro que hay problemas en México”, entre ellos la violencia, pero afirmó para eso se trabaja todos los días.