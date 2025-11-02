Anuncian megamarcha de Edomex a CDMX por secuestro de transportista

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Después de los bloqueos carreteros realizados por productores agrícolas en reclamo por los bajos precios de sus productos, agremiados de la Alianza de Autotransportistas Autónomos de la República Mexicana (AAA) realizarán una “megamarcha” este lunes 3 de noviembre, que partirá de diversas carreteras del Estado de México, en protesta por la desaparición de Fernando Galindo, uno de sus compañeros, quien habría sido secuestrado hace 72 horas por grupos que extorsionan a los transportistas.

“Exigimos a los tres niveles de gobierno, federal, estatal y municipal, su inmediata intervención para localizarlo con vida, y garantizar la seguridad de todas y todos los transportistas que diariamente recorrimos las carreteras del país”, planteó la asociación en la convocatoria a la marcha.

Según la “Triple-A”, las manifestaciones partirán de varios puntos del Estado de México, incluyendo Jilotepec, Atlacomulco, Lerma, Santiago Tianguistengo, Valle de Bravo, Toluca, Naucalpan, Cuautitlán Izcalli, Coyotepec y Tepotzotlán, y convergerán hacia el Zócalo capitalino.

“Basta de extorsiones y secuestros en el Estado de México”, urgió la organización, que aseveró que “ya no podemos seguir siendo víctimas de la impunidad”.