“Contaba con protección federal”: Sheinbaum condenó el vil asesinato del Alcalde de Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseveró que Carlos Manzo, el alcalde de Uruapan que fue asesinado anoche en pleno evento público estaba en comunicación con los mandos territoriales de la Secretaría de la Defensa Nacional y de la Guardia Nacional, y que “contaba con protección federal”.

Esta protección no le sirvió de mucho para evitar el ataque perpetrado en su contra en plena calle, durante la celebración del día de muertos; los escoltas del presidente municipal abatieron a uno de los agresores, y detuvieron a dos personas más. El asesinato ocurrió después que Manzo exhortó al gobierno federal a combatir a los grupos criminales que controlan esa región de Michoacán.

“Condeno con absoluta firmeza el vil asesinato del presidente municipal de Uruapan”, planteó la mandataria en redes sociales, donde subió una fotografía con los mandos castrenses y civiles responsables de la política de seguridad, en la cual no apareció Alejandro Gertz Manero, el titular de la Fiscalía General de la República (FGR).

“Hoy convoqué a Gabinete de Seguridad para garantizar el apoyo a Michoacán y que no haya impunidad”, sostuvo Sheinbaum, quien adelantó que habrá una conferencia de prensa este domingo para “informar con transparencia los avances en la indagatoria de este caso”.

“Desde el inicio de esta administración hemos reforzado la Estrategia de Seguridad”, insistió Sheinbaum, quien agregó que “estos hechos tan lamentables nos impulsan a fortalecerla aún más”.