Frente frío 12 y masa de aire polar pegarán con heladas, lluvias y vientos fuertes de lunes a jueves

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El frente frío 12 y su masa de aire polar provocará bajas temperaturas e incluso heladas en el curso de la semana, pronosticó el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

La previsión del organismo de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) del lunes 3 al jueves 6 de noviembre detalla los estados donde seguirán los chubascos y lluvias fuertes, así como las entidades afectadas por un evento de Norte con rachas de hasta 90 kilómetros por hora.

Se espera que, en horas de la noche del domingo y madrugada del lunes, el frente frío número 12 se desplace sobre el oriente y sureste del país, así como el norte de la península de Yucatán.

Interaccionará con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, originando lluvias fuertes a muy fuertes en Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento y Los Tuxtlas) y Oaxaca (norte); lluvias fuertes en Puebla (regiones Sierra Nororiental, Valle Serdán y Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Las Montañas, Papaloapan y Olmeca), Tabasco (oeste) y Chiapas (noroeste), y chubascos en Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango), Puebla (región Sierra Norte), Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja), Campeche y Yucatán.

Mientras tanto, la masa de aire frío asociada al frente propiciará un descenso en las temperaturas en los estados de la Mesa del Norte, Mesa del Centro y oriente del país, asimismo, mantendrá lluvias aisladas en Nuevo León, Tamaulipas, San Luis Potosí (región Huasteca) y Querétaro (región Sierra Gorda), y evento de “Norte” muy fuerte con rachas de viento de 70 a 80 kilómetros por hora y oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura en costas de Tamaulipas y Veracruz, además del istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas).

Por otra parte, un canal de baja presión en el interior del país y el ingreso de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en Michoacán y Guerrero, y lluvias aisladas en Jalisco, Colima, Estado de México, Tlaxcala y Quintana Roo.

Se vuelve estacionario el frente frío 12

Para el lunes, el frente número 12 con características de estacionario se extenderá sobre la península de Yucatán, mantendrá interacción con una vaguada polar y con las corrientes en chorro polar y subtropical, propiciando lluvias con intervalos de chubascos en la región mencionada, así como en el oriente del país, pronosticándose lluvias puntuales fuertes en Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

A su vez, la masa de aire frío asociada al frente, continuará generando ambiente de muy frío a frío al amanecer con posibles heladas en estados de la Mesa del Norte y Mesa Central, evento de “Norte” con rachas de 50 a 70 km/h con oleaje de hasta 3.5 metros de altura en el istmo y golfo de Tehuantepec; de 50 a 70 km/h en costas de Veracruz y de 35 a 50 km/h en costas de Tabasco y la península de Yucatán, y con oleaje de hasta 2.5 metros de altura en la costa de los estados mencionados. Dichas condiciones disminuirán en horas de la noche.

Por otro lado, un canal de baja presión en el interior del país en combinación con la entrada de humedad del océano Pacífico y golfo de México, ocasionarán lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, centro, noreste y sur del país. Se prevé baja probabilidad de lluvia en el noroeste y norte del territorio nacional.

Valle de México

Cielo medio nublado durante el día. Por la mañana, ambiente frío con bancos de niebla, siendo muy frío con temperaturas de 0 a 5 °C y posibles heladas en zonas altas de la región. Durante la tarde, cielo medio nublado, ambiente templado con probabilidad de lluvias aisladas en el Estado de México y sin lluvia en la Ciudad de México.

La temperatura mínima en la Ciudad de México será de 7 a 9 °C y la máxima de 19 a 21 °C. Para Toluca se prevé una temperatura mínima de 3 a 5 °C y una máxima de 17 a 19 °C. Viento de componente norte de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h, de acuerdo con el SMN.

Resumen del pronóstico de 72 a 96 horas (del martes 04 al jueves 06 de noviembre)

El martes, el frente frío número 12 se extenderá sobre el occidente del mar Caribe, ocasionando chubascos y lluvias puntuales fuertes en la península de Yucatán y el sureste del territorio nacional.

La masa de aire frío asociada al frente empezará a modificar sus características, propiciando un ascenso gradual de las temperaturas vespertinas en estados del norte, noreste, centro, oriente y sureste del país, sin embargo, se mantendrá el ambiente frío al amanecer con bancos de niebla en las regiones mencionadas, incluida la península de Yucatán; asimismo, prevalecerá el evento de “Norte” muy fuerte con rachas de 70 a 80 km/h en el istmo y golfo de Tehuantepec (Oaxaca y Chiapas), y de 30 a 50 km/h durante la mañana en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

El miércoles, el frente frío número 12 se localizará sobre el mar Caribe, originando chubascos y lluvias puntuales fuertes, además de mantener valores bajos de temperatura en la península de Yucatán. En el resto del territorio mexicano continuará el ascenso de las temperaturas.

El jueves, el frente número 12 se extenderá con características de estacionario sobre el mar Caribe, manteniendo la probabilidad de chubascos y lluvias fuertes en la península de Yucatán.

Durante el periodo de pronóstico del organismo de la Conagua, el ingreso de humedad proveniente del océano Pacífico y golfo de México, provocará lluvias y chubascos dispersos en estados del occidente, sur y oriente de la República Mexicana.

Asimismo, prevalecerá baja probabilidad de lluvia en el noroeste, norte, noreste y centro del territorio nacional.

Riesgos

Las lluvias fuertes a muy fuertes podrían reducir la visibilidad, incrementar los niveles de ríos y arroyos, y generar encharcamientos, deslaves e inundaciones.

Las rachas de viento podrían ocasionar la caída de árboles y anuncios publicitarios.

Pronóstico de lluvias para el lunes 03 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste) y Tabasco (oeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Totonaca, Nautla, Capital, Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): San Luis Potosí (región Huasteca), Querétaro (región Sierra Gorda), Hidalgo (regiones Huasteca y Sierra de Tenango) y Veracruz (regiones Huasteca Alta y Huasteca Baja).

Pronóstico de temperaturas para el lunes 03 de noviembre:

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Hidalgo, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del lunes: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Ciudad de México, Morelos y Oaxaca.

Pronóstico de viento y oleaje para mañana 03 de noviembre de 2025:

Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 90 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); de 30 a 40 km/h con rachas de 50 a 70 km/h, disminuyendo durante la tarde: costa de Veracruz; y de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: costas de Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala, Estado de México y Ciudad de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costas de Veracruz, Tabasco, Campeche y Yucatán; así como costa occidental de la península de Baja California.

Martes 04 de noviembre:

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Veracruz (regiones Los Tuxtlas y Olmeca), Oaxaca (este), Chiapas (noroeste), Tabasco (oeste) y Quintana Roo (costa).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Michoacán, Guerrero, Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas y Papaloapan), Campeche y Yucatán.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Puebla (regiones Sierra Nororiental y Valle Serdán), Jalisco y Colima.

Evento de “Norte” de 40 a 55 km/h con rachas de 70 a 80 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec); y de 15 a 25 km/h con rachas de 30 a 50 km/h, durante la mañana: costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo en el transcurso de la tarde.

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Coahuila, Nuevo León, Querétaro, Hidalgo, Puebla, Tlaxcala y Estado de México.

Oleaje de 2.5 a 3.5 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura: costa occidental de la península de Baja California; así como en costas de Veracruz (sur), Tabasco, Campeche, Yucatán y Quintana Roo, disminuyendo durante la tarde.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México, Hidalgo, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del miércoles: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, Querétaro y Oaxaca.

Miércoles 05 de noviembre:

Lluvias fuertes con puntuales muy fuertes (50 a 75 mm): Yucatán (este) y Quintana Roo (norte y este).

Chubascos con lluvias puntuales fuertes (25 a 50 mm): Chiapas (norte), Tabasco (este) y Campeche (suroeste).

Intervalos de chubascos (5 a 25 mm): Puebla (región Tehuacán-Sierra Negra), Veracruz (regiones Sotavento, Las Montañas, Papaloapan, Los Tuxtlas y Olmeca) y Oaxaca.

Lluvias aisladas (0.1 a 5 mm): Guerrero, Puebla (región Valle Serdán) y Veracruz (regiones Nautla y Capital).

Viento de componente norte de 30 a 45 km/h con rachas de 60 a 70 km/h: Oaxaca y Chiapas (istmo y golfo de Tehuantepec).

Viento de 10 a 20 km/h con rachas de 35 a 50 km/h: Baja California, Baja California Sur, Sonora y Sinaloa.

Oleaje de 2.0 a 3.0 metros de altura: golfo de Tehuantepec.

Temperaturas máximas de 35 a 40 °C: Baja California Sur, Sonora, Chihuahua (suroeste), Durango (oeste), Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, Michoacán, Guerrero, Oaxaca (costa) y Chiapas (costa).

Temperaturas máximas de 30 a 35 °C: Baja California y Coahuila.

Temperaturas mínimas de -5 a 0 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Baja California, Chihuahua, Durango, Zacatecas, Estado de México, Tlaxcala, Puebla y Veracruz.

Temperaturas mínimas de 0 a 5 °C durante la madrugada del jueves: zonas serranas de Sonora, Coahuila, Nuevo León, San Luis Potosí, Aguascalientes, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Querétaro, Hidalgo y Oaxaca.

Jueves 06 de noviembre: