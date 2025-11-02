“Mataron al mejor presidente de México”: el emotivo discurso de la viuda del alcalde asesinado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “El día de hoy no mataron al presidente de Uruapan, hoy mataron al mejor presidente de México, al único que se atrevió a levantar la voz”, afirmó Grecia Quiroz, viuda del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo Rodríguez, asesinado este sábado.

“Al único que se atrevió a debatir, a hablar con la verdad, a decir siempre la verdad, sin temor a nada, sin temor a perder su vida, sin temor a dejar a sus hijos huérfanos”, dijo con voz entrecortada durante el homenaje póstumo que se llevó a cabo en el municipio michoacano.

“Aunque apagaron su voz, no apagarán esta lucha; no la apagarán porque seguiremos su legado, porque seguiremos luchando junto con el movimiento del Sombrero, junto con la ciudadanía que hoy está aquí, que está cansada de tanta violencia”, añadió.

La noche del sábado Manzo Rodríguez fue asesinado a balazos durante la celebración del Festival de Las Velas que se conmemora año con año con motivo del Día de Muertos.

“No estás sola”, le gritaron a Grecia Ortiz los asistentes al homenaje de cuerpo presente.

“Hoy le digo al pueblo de Uruapan que no decaigamos, que nos unamos, que nos levantemos como a él le hubiese gustado, que luchemos que defendamos a nuestros hijos con uñas y dientes, que defendamos ese Uruapan de antes, que defendamos nuestra patria porque él hubiera sido el mejor presidente de México”, dijo Grecia Quiroz.