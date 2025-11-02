“No basta aprehender al asesino”: Iglesia repudia asesinato de Manzo y envía al gobierno este mensaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Conferencia del Episcopado Mexicano (CEM) se sumó este domimgo a la ola de repudio por el asesinato de Carlos Manzo Rodríguez, el presidente municipal de Uruapan, y urgió a enfrentar el "verdadero crimen", que es la omnipresencia de los grupos criminales armados "que controlan la vida pública de los ciudadanos en varias regiones del país".

"Los retenes en carreteras, el despojo de tierras, las amenazas constantes a los productores, comerciantes y gobernantes, reflejan un grave debilitamiento del orden constitucional que los gobiernos, a nivel municipal, estatal y federal, están obligados a garantizar", deploró la CEM en un comunicado divulgado este domingo y firmado por los obispos Ramón Castro Castro, Héctor Pérez Villarreal y Javier Navarro Rodríguez.

El organismo de la Iglesia católica aseveró que el atentado contra Manzo "se suma a una serie de asesinatos de personas que se han atrevido a levantar la voz y enfrentar la falta de Estado de Derecho en sus tierras, comercios y otros espacios", e insistió en que está amenazada la vida de "miles de ciudadanos que día tras día ven ultrajadas sus libertades al trasladarse y desarrollar sus actividades comerciales y recreativas".

México vive momentos dolorosos



El cobarde asesinato del alcalde Carlos Manzo se suma a una preocupante cadena de crímenes contra quienes construyen la paz y defienden la dignidad de sus comunidades.



Como Iglesia, alzamos la voz y pedimos detener esta violencia fratricida.… pic.twitter.com/kLbc0wL8dr — CEM (@IglesiaMexico) November 2, 2025

En un tono poco usual, la CEM planteó que "hoy no basta aprehender al asesino: hay que combatir con determinación la causa de todos estos asesinatos" –a los que más adelante denominó "violencia fratricida"–, y "exigió" a las autoridades "combatir con determinación e inteligencia al verdadero crimen".