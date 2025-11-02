Salinas Pliego se sumó a la ola de indignación por el asesinato del alcalde de Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El multimillonario Ricardo Salinas Pliego se sumó hoy a la ola de indignación provocada por el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, a la que aprovechó para promocionar su agenda política, pues afirmó que “no necesito mencionar ningún nombre, todos ustedes saben quiénes son los culpables de esto, y prefieren hacerse de la vista gorda”.

“Cada día estamos peor con la corrupción, la violencia, la persecución de los que levantamos la voz y la impunidad”, aseveró el presidente de Grupo Salinas en sus redes sociales, donde suele hacerse pasar por una víctima del gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo, con el que tiene un pleito fiscal multimillonario.

Salinas Pliego relacionó el atentado del presidente municipal con otros asesinatos ocurridos en semanas recientes y que recibieron la atención de la prensa. “Primero fue el abogado que les estorbaba”, dijo el multimillonario, en referencia al asesinato de David Cohen Sacal afuera de los juzgados capitalinos, perpetrado el pasado 14 de octubre.

“Luego el limonero que se atrevió a alzar la voz”, agregó Salinas Pliego, ahora en referencia al asesinato del productor de limón Bernardo Bravo Manríquez, el pasado 20 de octubre, días después de que había denunciado públicamente que las extorsiones a los citricultores ya eran insostenibles.