Sheinbaum convoca al Gabinete de Seguridad tras asesinato de Carlos Manzo, Alcalde de Uruapan

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, dio a conocer esta mañana que fueron convocados por la presidenta Claudia Sheinbaum.

"Fuimos convocados por la Presidenta @Claudiashein a @GabSeguridadMX hoy a las 0900 hrs. @SEGOB_mx @Defensamx1 @SEMAR_mx @SSPCMexico @GN_MEXICO_", comunicó a través de redes sociales.

Tras la reunión, en la que también participan representantes de las secretarías de Gobernación, de Defensa Nacional, de Marina y de Seguridad y de la Guardia Nacional.el Gabinete prevé dar informes en una conferencia de prensa citada a las 11:00 horas.

La noche de este sábado fue asesinado a balazos el alcalde de la ciudad de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo Rodríguez durante la celebración del Festival de Las Velas que se conmemora año con año con motivo del Día de Muertos.

Se dio a conocer que unos desconocidos abrieron fuego contra el alcalde en el momento que se tomaba unas fotos con unos niños en plena plaza principal de Uruapan y que una persona más fue alcanzada también por las balas.

“Los del Sombrero”

Carlos Alberto Manzo Rodríguez asumió la presidencia municipal de Uruapan el pasado 2024, cuando ganó las elecciones locales por amplia mayoría, encabezando un movimiento independiente que se denomina “Los del Sombrero”.

Su peculiar estilo confrontativo de denunciar y combatir a la delincuencia organizada de su localidad a quienes no duda en señalar y exhibir, le ha ganado el mote de “El Bukele” michoacano.

Recientemente había enviado a través de sus redes sociales mensajes de auxilio y solicitud de apoyo a la presidenta Claudia Sheinbaum y Omar García, secretario de Seguridad federal, a quienes pidió reforzar la seguridad federal con elementos de la Guardia Nacional y el Ejército.