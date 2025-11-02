Tras asesinato de alcalde, Presidencia cancela acto de presentación del Mundial

La conferencia será en Palacio Nacional como es habitual. Foto: Miguel Dimayuga

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego del asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, Presidencia de la República canceló el acto de presentación del Mundial de Futbol 2026, programado para este lunes en Los Pinos.

De acuerdo con la agenda oficial de la presidenta Claudia Sheinbaum, la conferencia mañanera del 3 de noviembre se llevará a cabo como es costumbre en el Salón Tesorería de Palacio Nacional.

Originalmente la conferencia se llevaría a cabo en el Complejo Cultural Los Pinos, donde se anunciarían actividades relacionadas con el Mundial de Futbol 2026.