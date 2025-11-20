Calendario SEP: ¿Cuándo terminan las vacaciones de invierno 2025?

El nuevo calendario escolar establece el periodo de invierno y los días sin clases para estudiantes.. Foto: Pixabay

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— La Secretaría de Educación Pública (SEP) publicó el calendario escolar 2025-2026 para educación básica, donde establece los días lectivos, periodos vacacionales y fechas destinadas a la organización académica en las escuelas públicas y particulares incorporadas al Sistema Educativo Nacional.

En el Boletín No. 177, la SEP informó que las vacaciones de invierno se realizarán del 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026, conforme al acuerdo oficial que regula el ciclo lectivo. Este periodo corresponde a los días designados formalmente como receso invernal.

El calendario indica que el último día de clases será el viernes 19 de diciembre de 2025 y que el regreso de estudiantes a las aulas ocurrirá hasta el lunes 12 de enero de 2026, debido a que los días posteriores al fin del periodo vacacional están destinados a actividades internas del personal docente y directivo.

Receso invernal para alumnos será más largo

Aunque el periodo formal de vacaciones concluye el 6 de enero, el calendario escolar establece que el 7 de enero se realizará una sesión adicional del Taller Intensivo de Formación Continua para Directivos, mientras que los días 8 y 9 de enero serán utilizados para las sesiones del Taller Intensivo de Formación Continua para Docentes.

Estas actividades se realizan sin asistencia de estudiantes, lo que amplía los días sin clases más allá del periodo oficialmente etiquetado como “vacaciones”.

Con estos ajustes, los alumnos permanecerán sin actividades escolares desde el 20 de diciembre de 2025 —un día después del cierre del ciclo antes del receso— hasta el domingo 11 de enero de 2026, retomando actividades el lunes 12 de enero. Esto implica un periodo efectivo de más de tres semanas sin clases.

Lo que marca el documento oficial

El calendario escolar 2025-2026, difundido junto con el Boletín No. 177, integra el receso invernal dentro de la estructura general del ciclo, así como los días de suspensión oficial y las sesiones de Consejo Técnico Escolar.

El documento establece que los periodos de formación y descarga administrativa se realizarán de acuerdo con la programación anual y que no requieren la presencia de estudiantes.

La SEP determinó que las fechas aplican para los niveles de preescolar, primaria y secundaria. Las autoridades educativas estatales pueden solicitar calendarios alternos, siempre que cumplan con el número total de días lectivos establecidos en el acuerdo.

Calendario 2025-2026: así queda el periodo de invierno

Los días del receso invernal quedan organizados de la siguiente manera:

Último día de clase s: 19 de diciembre de 2025

s: 19 de diciembre de 2025 Vacaciones oficiales : 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026

: 22 de diciembre de 2025 al 6 de enero de 2026 Actividad interna de directivos : 7 de enero de 2026

: 7 de enero de 2026 Actividades internas de docentes : 8 y 9 de enero de 2026

: 8 y 9 de enero de 2026 Regreso a clases de alumnos: 12 de enero de 2026

El calendario precisa que las fechas de formación docente y directiva están programadas sin presencia de estudiantes, lo que extiende los días sin clases más allá del periodo vacacional formal.