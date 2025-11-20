Detienen en Sinaloa al “L12” operador del CJNG, generador de violencia en Tijuana

CULIACÁN, Sin. (apro). - Autoridades federales dieron a conocer el arresto de José Socorro N “el L12” en Culiacán, quien es señalado de ser presunto operador del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), señalado como objetivo prioritario y generador de violencia en Tijuana, Baja California.

De acuerdo a Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), José Socorro estaría al frente de operaciones en Tijuana para el CJNG, señalado como uno de los principales generadores de violencia en dicho municipio, involucrado en delitos como homicidio, narcomenudeo, sicariato, cobro de piso y extorsión.

Tras la detención José Socorro fue trasladado en un avión de la Marina a Tijuana en donde enfrenta tres órdenes de aprehensión con cargos por homicidio.

En otro operativo de fuerzas federales, en Navolato apresaron a otros 14 presuntos gatilleros entre los que se encuentran tres extranjeros, dos de ellos guatemaltecos y uno venezolano

En este operativo a aseguraron también 13 armas largas y 1 ametralladora, junto a 11 cargadores para arma larga, cuatro cargadores para arma corta, una cinta con 50 cartuchos calibre 7.62 x 51 milímetros, 340 cartuchos útiles para fusil y 30 cartuchos útiles para arma corta.