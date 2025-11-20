Diputado Héctor Yunes amenaza e insulta a secretario de finanzas en el Congreso de Veracruz (Video)

El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, protagonizó un violento altercado en el Congreso de Veracruz. Foto: Especial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado local del PRI, Héctor Yunes Landa, protagonizó un violento altercado durante la comparecencia del secretario de Finanzas y Planeación, Miguel Santiago Reyes Hernández, en el marco de la glosa del sexto informe de gobierno del gobernador Cuitláhuac García Jiménez.

El incidente se desató cuando el funcionario respondió a cuestionamientos de la diputada panista Indira Rosales sobre el seguro para desastres naturales. Reyes Hernández señaló que la legisladora “no entendía” el tema y le sugirió consultar a sus asesores. Yunes Landa interpretó la respuesta como una falta de respeto y se levantó de su curul para confrontar directamente al secretario, gritándole “¡Cobarde!” y exigiendo respeto hacia las mujeres de la oposición.

Tras abandonar el auditorio “Sebastián Lerdo de Tejada”, el diputado encaró a un joven asesor legislativo al que acusó de tomarle fotografías para provocarlo. En videos que se viralizaron en redes sociales, se escucha claramente a Yunes Landa empujar y amenazar al trabajador con las palabras: “Te voy a romper la madre” y “¿Quieres que te parta la madre aquí?”.

La presidenta de la Comisión Permanente de Hacienda del Estado, Tanya Carola Viveros Cházaro (Morena), pidió calma y respeto al formato de la comparecencia, sin que ello lograra contener al legislador.

No es la primera vez que Yunes Landa se ve involucrado en episodios polémicos en el recinto legislativo. En febrero de 2025 protagonizó otro enfrentamiento con la diputada Viveros Cházaro por cuestiones de protocolo durante la entonación del Himno Nacional, y en sesiones previas de la glosa había sido blanco de gritos de “¡Cobarde!” por parte de presuntos simpatizantes de Morena.