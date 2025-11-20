Ed Andrade, influencer señalado por recibir pago del PAN para apoyar la marcha de la Generación Z

El abogado y creador de contenido Edson Saúl Andrade Lemus denunció que sus datos personales fueron divulgados sin su consentimiento.. Foto: X @EdsonAndradeL

CIUDAD DE MÉXICO (apro).— Edson Saúl Andrade Lemus, abogado y creador de contenido, se colocó en el centro de la discusión pública tras ser identificado como una de las figuras visibles de la marcha de la Generación Z y por la difusión de un contrato que lo vincula con el Partido Acción Nacional (PAN) por más de dos millones de pesos. La movilización juvenil se llevó a cabo el 15 de noviembre de 2025 en la Ciudad de México y reunió a jóvenes que expresaron reclamos en materia de seguridad y participación política.

Contrato con el PAN y señalamientos por apoyo a la marcha

El 19 de noviembre de 2025, la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, difundió un contrato en conferencia de prensa como parte de la exposición de información relacionada con la marcha de la Generación Z. El documento establece que el PAN-CDMX contrató a Andrade en febrero de 2025 por 2 millones 106 mil 810 pesos para la prestación de servicios de “estrategia digital y gestión de redes sociales” a lo largo de doce meses, con pagos mensuales cercanos a 175 mil 577.50 pesos. La divulgación del contrato generó señalamientos en torno a que el creador de contenido habría recibido recursos del PAN en un periodo que coincidió con la movilización juvenil.

En el proceso de ese debate público surgió la hipótesis de que el pago habría tenido relación con la difusión o visibilidad de la marcha de la Generación Z. Aunque no hay documentos que acrediten participación formal de Andrade como organizador, su presencia en redes sociales lo convirtió en uno de los perfiles más identificados con la movilización.

Reconocimiento del PAN sobre la relación con Edson Andrade

El dirigente nacional del PAN, Jorge Romero Herrera, reconoció que el partido contrató a Andrade para servicios en materia de comunicación digital. Señaló que el acuerdo corresponde a un servicio profesional y forma parte de las actividades regulares del partido.

Romero afirmó que el contrato no implica que la marcha de la Generación Z haya sido convocada o financiada por el PAN y explicó que la relación del partido con Andrade se circunscribió a tareas digitales. Sostuvo que la participación del creador de contenido en la movilización ocurrió de manera independiente a los servicios prestados al partido.

Filtración de datos personales y anuncio de salida del país

El 13 de noviembre de 2025, autoridades federales presentaron en conferencia matutina un análisis sobre la movilización juvenil. Durante la exposición se incluyeron fotografías, nombres y actividad en redes sociales de jóvenes identificados como impulsoras e impulsores de la marcha, entre ellos Edson Andrade.

Tras esa exhibición, Andrade declaró que sus datos personales quedaron expuestos y que personas ajenas accedieron a información sobre sus redes, fotografías, amistades y ubicaciones. Afirmó que la divulgación de esa información lo colocó en una situación de vulnerabilidad y señaló que “tendrá que irse del país” por motivos de seguridad. Indicó que seguirá apoyando la movilización juvenil, pero lo hará desde fuera de México.

Perfil digital y antecedentes de Ed Andrade

Andrade es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de México y orienta su contenido a reflexiones sobre política y participación ciudadana dirigidas a jóvenes. En TikTok supera los 178 mil seguidores y reporta un alcance de varios millones de visualizaciones. En Instagram mantiene alrededor de 32 mil seguidores.

En registros públicos aparece como proveedor de servicios para el PAN entre julio de 2021 y diciembre de 2022 en áreas relacionadas con comunicación.