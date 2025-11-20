“El que convoca a la violencia se equivoca”: Sheinbaum

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Quien llama a la violencia, alienta al odio, pide la intervención extranjera, cree que las mujeres son débiles y piensa que la transformación duerme, se equivoca, aseguró la presidenta Claudia Sheinbaum, quien dedicó el discurso del aniversario de la Revolución Mexicana a la oposición política.

La mandataria mexicana encabezó el desfile cívico militar por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana en el Zócalo de la Ciudad de México, donde el único integrante del gabinete de Seguridad fue el secretario Omar García Harfuch.

Nada bueno puede surgir de quienes han hecho de la corrupción su modo de vida. Nada puede esperarse de algunos medios que usan su espacio para la calumnia, de algunos comentócratas que cambian de opinión según su conveniencia, ni de los poderosos cegados por la ambición”, fueron algunas de las dedicatorias que envió.

Entre los señalamientos que hizo fue que quien “piensa que el pueblo es tonto se equivoca”, también se refirió a quienes atacan a su gobierno entre “calumnias y mentiras”.

Redundó sobre la idea de que la mayoría del pueblo, en otros momentos ha dicho que en especial los jóvenes, apoyan a su gobierno y de nuevo dijo que “no tienen resonancia los discursos que normalizan la violencia como camino, que glorifican la imposición o que pretenden restaurar un país de privilegios para unos cuantos”.

Otro de los mensajes fue que “cuando un gobierno camina con el pueblo, nada ni nadie pueden doblegarlo. Nos calumnian porque saben de nuestra honestidad, saben que no nos vamos a someter a los intereses de quienes antes ostentaban el poder o gozaban de privilegios, ni a ningún gobierno o interés extranjero”.

Sobre este señalamiento de intervención, Sheinbaum Pardo afirmó: “Saben que no seremos figuras decorativas o simples instrumentos de quienes estaban acostumbrados a robar y a concentrar el poder económico y político del país.

“Contamos con el respaldo de la mayoría de las y los mexicanos, sobre todo, de quienes habían sido históricamente olvidados, porque buscamos la prosperidad compartida, porque sabemos que ‘Por el bien de todos, primero los pobres’ y que con el pueblo se hace todo o no se hace nada”.

La presidenta reiteró el discurso del expresidente Andrés Manuel López Obrador de que en México ha habido una cuarta transformación con el inicio del gobierno del tabasqueño, en 2018.

“México vive un momento que antes parecía imposible. Hoy el poder ya no se usa para someter, sino para servir. Ya no hay imposiciones ni privilegios, hay constitución, hay democracia y hay un gobierno que escucha, que respeta y que responde a su pueblo”.

Aunque dijo que ahora las libertades se otorgan desde arriba.

“En México ya nadie es silenciado, nadie es perseguido por pensar distinto y eso es una conquista del pueblo de México”, añadió que el gobierno “ya no es un club de privilegiados” y tampoco, dijo, es “un espacio reservado para unos cuantos”.

Habló de autoridad moral, “no se compra ni con todo el dinero del mundo, se construye a lo largo de la vida con coherencia y convicciones. Por ello, no aceptamos la corrupción y desde aquí, seguimos luchamos con la ley en la mano contra la impunidad”.

La jefa del Ejecutivo Federal aseguró que hoy nadie está por encima de la ley y entre otras frases históricas que también repetía el expresidente López Obrador agregó: “Nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. Es una nación que, con orgullo, defiende sus conquistas, su historia, su memoria y su patrimonio”.

Reiteró que por su honestidad y amor al pueblo nos acompañan “la campaña de calumnias, de mentiras, no hace mella, porque el pueblo sabe que no nos vamos a doblegar frente a la ilegalidad o la injusticia. El pueblo de México está más fuerte porque sabe que, juntas y juntos, defendemos la soberanía, la independencia y la justicia”.

Al final reconoció a las Fuerzas Armadas, “surgidas de una gesta heroica del pueblo en contra de un Golpe de Estado. Por ello, reconozco y el pueblo de México reconoce su patriotismo, valor, entrega y servicio al pueblo. Felicito a todas y todos los oficiales de Marina y Defensa que ascienden este día histórico, 20 de noviembre, y les convoco a mantener siempre en alto la lealtad al pueblo y el amor a la patria”.

“Cuando caminamos juntos con los principios que nos han guiado, nada nos detiene. México avanza hoy, más que nunca, con un pueblo con dignidad y con memoria. México avanza por la senda de la honestidad, de la paz, de la democracia y de la justicia”.