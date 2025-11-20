Fallece Alfredo Elías Ayub, exdirector de la CFE

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- El ingeniero Alfredo Elías Ayub, quien dirigió la Comisión Federal de Electricidad (CFE) durante 12 años, falleció la noche del martes 19 de noviembre a los 75 años.

Estudió Ingeniería Civil en la Universidad Anáhuac, donde se graduó con mención honorífica; posteriormente obtuvo una maestría en Administración de Empresas, por parte de la Escuela de Negocios de Harvard.

Ejerció una larga trayectoria en cargos públicos, como director general de Aeropuertos y Servicios Auxiliares (ASA), coordinador ejecutivo de Desarrollo Urbano de la Secretaría de Obras Públicas del Estado de México y como coordinador de asesores en la Secretaría de Energía, Minas e Industria Paraestatal, entre otros cargos.

Ocupó la dirección general de Luz y Fuerza del Centro desde 1999, abarcando los últimos meses de Ernesto Zedillo, y los completos de Vicente Fox y Felipe Calderón. Continuó como director tras el decreto de extinción de la paraestatal y la transferencia de operaciones a la CFE, hasta que dejó el cargo en 2011.

Durante su gestión impulsó proyectos estratégicos de infraestructura, modernización de plantas y la recuperación del cauce del río Grijalva tras desastres naturales, pero también existieron acusaciones de corrupción y de opacidad en el manejo de la paraestatal.

De origen libanés, era hermano del empresario Arturo Elías Ayub, director general de Uno TV y yerno del empresario Carlos Slim. Estuvo casado con la periodista y editora Begoña Cosío, con quien tuvo hijos.

Reacciones inmediatas

El expresidente Felipe Calderón escribió en redes sociales:

“Lamento profundamente el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona y gran mexicano. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y a toda la familia, en especial a Arturo”.

"Lamento profundamente el fallecimiento de Alfredo Elías Ayub, uno de los servidores públicos más comprometidos y capaces de su tiempo. Gran persona y gran mexicano. Mis condolencias a su esposa Begoña, a sus hijos y a toda la familia, en especial a Arturo".

La CFE emitió un breve comunicado:

“Lamentamos profundamente el fallecimiento del Ing. Alfredo Elías Ayub, quien con su visión y liderazgo marcó una época en el sector eléctrico nacional. Nuestro más sentido pésame a sus familiares y amigos”.

La Comisión Federal de Electricidad lamenta profundamente el fallecimiento del Ing. Alfredo Elías Ayub, exdirector general de nuestra empresa, respetado y apreciado por su amplia trayectoria y compromiso con el sector eléctrico nacional.



La CFE emitió un breve comunicado:

Políticos de distintos partidos, exfuncionarios y líderes empresariales expresaron condolencias, entre ellos Xóchitl Gálvez, José Antonio Meade, Alejandro Moreno, Marko Cortés.

Hasta el momento, la familia no ha informado la causa exacta del deceso ni los detalles de los servicios funerarios.