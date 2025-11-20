FGR advierte a Christian Nodal: caso penal por falsificación de documentos no está terminado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La Fiscalía General de la República (FGR) afirmó que el caso penal por falsificación de documentos contra el cantante Christian Nodal y sus padres no ha terminado y que puede seguir reuniendo pruebas en su contra.

Proceso informó que el pasado 18 de noviembre, una juez federal en el Centro de Justicia Penal Federal del Reclusorio Oriente, rechazó vincular al artista y sus padres por el delito que le imputó la FGR derivado de la denuncia que Universal Music presentó en su contra.

De acuerdo con la Fiscalía, en la denuncia la empresa disquera afirmó que Nodal y su familia cedieron derechos de autor sobre determinadas canciones del cantante.

Posteriormente, Nodal demandó a Universal Music para intentar recuperar el derecho a utilizar esas canciones ostentándose como dueño de las mismas, para lo cual, la disquera afirmó que acompañó a su demanda civil una serie de documentos falsificados.

Por ello, la FGR judicializó el caso y formuló imputación en contra del cantante y su familia.

Sin embargo, precisó que en la audiencia la juez determinó que al existir otro juicio de carácter civil, es necesario esperar a que concluya y conocer el sentido del fallo para determinar si procede o no la acción penal contra el cantante y sus padres.

“En razón de lo anterior, el procedimiento sigue abierto, en espera de ese resultado. Y tanto Christian “N”, como los denunciantes, pueden aportar ante la FGR las pruebas que tengan al respecto”, indicó la Fiscalía.

Asimismo, anunció que presentará recurso de apelación contra la determinación de la juez de control.

Fuentes allegadas al caso confirmaron a Proceso que en el juicio civil Nodal y Universal Music aún están a tiempo de llegar a un acuerdo que podría dar por terminados ambos conflictos, tanto el civil como el penal, sin necesidad de ir a juicio.