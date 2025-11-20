Gabinete de Seguridad asegura 300 kilos de metanfetaminas en San Luis Río Colorado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-Durante una revisión en el Puesto Militar de Seguridad “Cucapah” en San Luis Río Colorado se efectuó el aseguramiento de un tractocamión con alrededor de 300 kilogramos de metanfetamina y la detención de dos personas.

Elementos de la Guardia Nacional y del Ejército Mexicano llevaron a cabo la inspección de un tractocamión marca freightliner, color blanco que circulaba de este a oeste con dirección a San Luis Río Colorado, mismo que al ser inspeccionado por medio de Rayos Gama se detectó una inconsistencia en la carga de la caja seca, por lo que se procedió a la verificación minuciosa, localizando en el interior 18 tambos color negro con la leyenda Dynclor Granular.

Luego de la inspección se ejecutó la detención de Rogelio “N” de 41 años y su acompañante Jorge “N” de 42 años, quienes transportaban el narcótico desde Hermosillo con destino a Tijuana. Se procedió a la descarga y conteo del cargamento para las diligencias legales correspindientes.

Las personas detenidas y el material asegurado quedaron a disposición del Ministerio Público Federal para la respectiva investigación.