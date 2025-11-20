Legisladores de Morena y aliados se reúnen con Sheinbaum en Palacio Nacional

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Legisladores de Morena y aliados sostienen una reunión en Palacio Nacional con la presidenta Claudia Sheinbaum, quien se prevé les agradezca las reformas aprobadas y, en especial, el Paquete Económico 2026.

Ricardo Monreal, coordinador de Morena en San Lázaro, adelantó que analizarán la agenda legislativa con la presidenta “para revisar prioridades” y dar cuenta de las reformas aprobadas.

“Se han aprobado 22 materias en reforma constitucional, se han modificado 44 artículos de la Constitución, casi una tercera parte de la Constitución”, dijo.

“Entonces, es importante hacer un recuento con ella y continuar. Nosotros vamos a seguir acompañándola sin titubeos, sin farsas, sin engaños, sin simulaciones, porque ella legítimamente ganó la elección.

“Vamos a Palacio Nacional. Hemos acordado con diputados federales, diputadas, y a ir a refrendarle todo nuestro respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por su conducción acertada, por su honestidad, por su capacidad, por ser la primera mujer que nos gobierna y nos gobierna bien en México”, detalló.

El día de ayer, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que se reuniría con los legisladores oficialistas para agradecerles el Paquete Económico 2026.

“Mañana en la tarde vienen diputados y senadores. Les quiero agradecer por la aprobación del Paquete Económico", indicó.