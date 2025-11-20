"No puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos": Kenia López Rabadán objeta a Sheinbaum

La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- La presidenta de la Mesa Directiva de la Cámara de Diputados, Kenia López Rabadán, hizo un llamado a la unidad, luego del discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum en el Desfile Conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana, mismo que la diputada panista afirmó que llevaba un tono de división que le hace daño al país.

Esto luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum dijera que el que convoca a la violencia, pide una intervención extranjera, que piensa que con campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo, se equivoca.

La diputada panista resaltó que ella no puede compartir un discurso que divida a los mexicanos.

“Quiero hacer una posición pública y clara, me parece que es necesario hacerlo y lo digo consciente de que esta es una Cámara de Diputados, es un Poder del Estado mexicano. Y, evidentemente, yo no puedo compartir un discurso que divida a los mexicanos porque la división de los mexicanos le hace daño al país.

“Yo como presidenta de la Cámara de Diputados convoco a la unidad, convoco al trabajo conjunto, convoco a todas las mexicanas, a todos los mexicanos a que podamos construir un mejor país. No puede haber blanco y negro, no puede haber buenos y malos, este país se ha construido a lo largo de la historia con el trabajo de millones de personas desde el norte, en el centro, en el sur, y en el sureste de México, millones de familias todos los días trabajan para construir un mejor México”, resaltó en conferencia de prensa.

La presidenta de la Cámara de Diputados afirmó que hoy se necesita un México unido, no un México dividido, ya que se afirmó que hoy es necesario el amor y la unión de todos los mexicanos para salir adelante.

“Es necesario que se deje de dividir, es necesario que se deje de señalar, es necesario que se deje de estigmatizar porque todos somos mexicanos, todos queremos salir de nuestra casa, ir a trabajar, subirnos a un transporte público o transitar por una carretera o una calle segura; todos queremos que nuestros hijos, nuestra familia vayan a escuelas de calidad; todos queremos vivir en un México seguro y en paz, más allá de las ideologías, más allá de los gobiernos en turno, más allá de los políticos que estén o estemos tomando decisiones, todos queremos un México en paz, ojalá y podamos construirlo, sí en nuestras diferencias, pero, sobre todo, en nuestras coincidencias”, enfatizó.

Este día, en el Desfile Conmemorativo por el 115 Aniversario de la Revolución Mexicana acompañaron a la presidenta, Claudia Sheinbaum, las presidentas de la Mesa Directiva del Senado y la Cámara de Diputados, Laura Itzel Castillo y Kenia López Rabadán respectivamente.

Durante el discurso de la presidenta Claudia Sheinbaum hizo referencia a las convocatorias de manifestaciones y algunas declaraciones de legisladores panistas, como la senadora Lilly Téllez sobre aceptar colaboración de Estados Unidos para combatir el crimen organizado.

“El que convoca a la violencia, se equivoca. El que alienta al odio, se equivoca. El que cree que la fuerza sustituye a la justicia, se equivoca. El que convoca a una intervención extranjera, se equivoca. El que piense que aliándose con el exterior tendrá fuerza, se equivoca. El que crea que las mujeres somos débiles, se equivoca. El que crea que la transformación duerme, se equivoca. El que piensa que las campañas de calumnias y mentiras hacen mella en el pueblo y en los jóvenes, se equivoca”, dijo.