PAN presentará iniciativa para la protección de marchas pacíficas

El diputado y coordinador de la bancada panista en San Lázaro, Elías Lixa. Foto: Cámara de Diputados

CIUDAD DE MÉXICO (apro) .- Luego de las detenciones en la marcha de la Generación Z, el pasado 15 de noviembre, el PAN en la Cámara de Diputados informó que presentará, el próximo martes, una inactiva para la protección de Protestas Pacíficas y establecer los límites de actuación del Gobierno.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada del PAN en San Lázaro, Elías Lixa, informó que la propuesta busca poner de manera clara candados contra la persecución mediática y la vigilancia digital, además establecer que cuando exista una investigación por cualquier tipo de acto violento tenga que investigarse de oficio a las autoridades que intervinieron.

También, la iniciativa busca que se tenga un protocolo que sancione a las autoridades que abusan de la fuerza y del poder en contra de quienes ejercen su libertad de expresión.

“Vamos por modificar la Constitución en el artículo 9 constitucional para que expresamente esté garantizado el derecho de reunión y protesta pacífica, establecer los límites de actuación del propio gobierno, que quede claro que el derecho a protestar es un derecho humano de los ciudadanos y quien tiene que estar limitado es el Estado en su actuación.

“Las manifestaciones pacíficas no pueden presumirse violentas. Si alguien comete un acto de violencia, esa es la persona que debe ser investigada, pero el Estado no puede censurar, estigmatizar a quienes pacíficamente intervienen en ella. Tiene que existir un sistema de garantías en este país”, dijo.

El coordinador legislativo afirmó que en el PAN defienden a las y a los jóvenes, y no aceptan que la intromisión del Estado ni que busque estigmatizarlos simplemente porque dicen cosas que al gobierno incomodan.